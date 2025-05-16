Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе оценили расходы на замену военной помощи США - 16.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250516/iiss-857631408.html
В Европе оценили расходы на замену военной помощи США
В Европе оценили расходы на замену военной помощи США - 16.05.2025, ПРАЙМ
В Европе оценили расходы на замену военной помощи США
Европе потребовалось бы 25 лет и один триллион долларов на замену военной помощи со стороны США в случае лишения подобной поддержки, следует из отчета... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T10:22+0300
2025-05-16T10:22+0300
экономика
сша
европа
москва
дональд трамп
пит хегсет
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Европе потребовалось бы 25 лет и один триллион долларов на замену военной помощи со стороны США в случае лишения подобной поддержки, следует из отчета Международного института стратегических исследований (IISS). "Чтобы заменить нынешний предполагаемый объем обычных вооружений США, выделяемых на евроатлантическом направлении, европейским государствам было бы необходимо инвестировать значительные ресурсы в дополнение к уже существующим планам по наращиванию военного потенциала. IISS оценивает, что с учетом единовременных затрат на закупку и предполагаемого 25-летнего жизненного цикла, эти затраты составят приблизительно один триллион долларов", - говорится в отчете. По оценке авторов документа, самой дорогой строчкой расходов при таком сценарии была бы закупка 400 тактических боевых самолетов, 20 эсминцев и 24 зенитных ракетных комплексов. При этом сумма в триллион долларов не учитывает ряд направлений, включая управление войсками, координацию, космические и разведывательные возможности, а также стоимость ядерного оружия. В отчете сказано, что в краткосрочной перспективе даже при наличии неограниченных инвестиций в оборону европейским производителям оружия не удалось бы справиться с возросшим спросом из-за проблем с поставками, нехватки рабочей силы и регуляторных ограничений. В апреле министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил партнерам по НАТО разработать дорожную карту на случай сокращения американского военного присутствия в Европе. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://1prime.ru/20250515/ministr-857621012.html
сша
европа
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, европа, москва, дональд трамп, пит хегсет, нато
Экономика, США, ЕВРОПА, МОСКВА, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО
10:22 16.05.2025
 
В Европе оценили расходы на замену военной помощи США

IISS: Европе потребовалось бы 25 лет и $1 триллион на замену военной помощи США

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© fotolia.com / moonrun
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Европе потребовалось бы 25 лет и один триллион долларов на замену военной помощи со стороны США в случае лишения подобной поддержки, следует из отчета Международного института стратегических исследований (IISS).
"Чтобы заменить нынешний предполагаемый объем обычных вооружений США, выделяемых на евроатлантическом направлении, европейским государствам было бы необходимо инвестировать значительные ресурсы в дополнение к уже существующим планам по наращиванию военного потенциала. IISS оценивает, что с учетом единовременных затрат на закупку и предполагаемого 25-летнего жизненного цикла, эти затраты составят приблизительно один триллион долларов", - говорится в отчете.
По оценке авторов документа, самой дорогой строчкой расходов при таком сценарии была бы закупка 400 тактических боевых самолетов, 20 эсминцев и 24 зенитных ракетных комплексов.
При этом сумма в триллион долларов не учитывает ряд направлений, включая управление войсками, координацию, космические и разведывательные возможности, а также стоимость ядерного оружия.
В отчете сказано, что в краткосрочной перспективе даже при наличии неограниченных инвестиций в оборону европейским производителям оружия не удалось бы справиться с возросшим спросом из-за проблем с поставками, нехватки рабочей силы и регуляторных ограничений.
В апреле министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил партнерам по НАТО разработать дорожную карту на случай сокращения американского военного присутствия в Европе.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Министр экономики ФРГ охарактеризовал торговые переговоры ЕС с США
Вчера, 22:20
 
ЭкономикаСШАЕВРОПАМОСКВАДональд ТрампПит ХегсетНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала