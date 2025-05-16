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Фондовые индексы Европы показали рост по итогам недели

Фондовые индексы Европы показали рост по итогам недели - 16.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы показали рост по итогам недели

Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам пятницы, неделю также завершили в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T19:43+0300

2025-05-16T19:43+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам пятницы, неделю также завершили в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,59% - до 8 684,56 пункта, французский CAC 40 - на 0,42%, до 7 886,69 пункта, немецкий DAX - на 0,3%, до 23 767,43 пункта. За неделю FTSE 100 вырос на 1,5%, CAC 40 - на 1,8%, DAX - на 1,1%. Трейдеры в пятницу оценивали корпоративные новости. Так, акции швейцарской компании Richemont, владеющей брендом Cartier, подорожали почти на 7% после выхода финансовой отчетности. За четвертый квартал предыдущего финансового года продажи компании выросли на 7,7% - до 5,2 миллиарда евро. На этом фоне выросла стоимость бумаг других европейских компаний из сектора предметов роскоши: акции Burberry подорожали на 4%, Kering - на 1,6%. В пятницу также была опубликована европейская макростатистика. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в марте вырос до 36,8 миллиарда евро после профицита в 24 миллиарда евро в феврале, что выше прогноза аналитиков, предполагавших увеличения показателя до 25 миллиардов евро.

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торги, фондовые индексы европы, рост