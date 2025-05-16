https://1prime.ru/20250516/inflyatsiya-857654483.html

"Впервые за полгода". В США позитивно оценили ситуацию с инфляцией в России

"Впервые за полгода". В США позитивно оценили ситуацию с инфляцией в России - 16.05.2025, ПРАЙМ

"Впервые за полгода". В США позитивно оценили ситуацию с инфляцией в России

В апреле, впервые за полгода, в Российской Федерации стабилизировалась инфляция. Это сигнал российским монетарным властям, что следует начать смягчать... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T16:11+0300

2025-05-16T16:11+0300

2025-05-16T16:11+0300

экономика

россия

инфляция

bloomberg

оценка

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. В апреле, впервые за полгода, в Российской Федерации стабилизировалась инфляция. Это сигнал российским монетарным властям, что следует начать смягчать денежно-кредитную политику, говорится в материале информагентства Bloomberg.Как сообщили опрошенные агентством экономисты, в апреле годовая инфляция в России составила около 10,3%. При этом отмечается, что зафиксированный в апреле уровень "немного ниже" показателя марта, составившего 10,34%. Экономисты объясняют это недавним укреплением рубля и небывало высокой ключевой ставкой Банка России.В Банке России, удерживающим с октября ключевую ставку на уровне в 21%, заявили по итогам своего последнего заседания, что, несмотря на ослабление инфляционного давления, оно все-таки остается повышенным, а риски смещены в сторону повышения.

https://1prime.ru/20250513/fyuchersy-857524427.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инфляция, bloomberg, оценка