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"Впервые за полгода". В США позитивно оценили ситуацию с инфляцией в России
"Впервые за полгода". В США позитивно оценили ситуацию с инфляцией в России - 16.05.2025, ПРАЙМ
"Впервые за полгода". В США позитивно оценили ситуацию с инфляцией в России
В апреле, впервые за полгода, в Российской Федерации стабилизировалась инфляция. Это сигнал российским монетарным властям, что следует начать смягчать... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T16:11+0300
2025-05-16T16:11+0300
2025-05-16T16:11+0300
экономика
россия
инфляция
bloomberg
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. В апреле, впервые за полгода, в Российской Федерации стабилизировалась инфляция. Это сигнал российским монетарным властям, что следует начать смягчать денежно-кредитную политику, говорится в материале информагентства Bloomberg.Как сообщили опрошенные агентством экономисты, в апреле годовая инфляция в России составила около 10,3%. При этом отмечается, что зафиксированный в апреле уровень "немного ниже" показателя марта, составившего 10,34%. Экономисты объясняют это недавним укреплением рубля и небывало высокой ключевой ставкой Банка России.В Банке России, удерживающим с октября ключевую ставку на уровне в 21%, заявили по итогам своего последнего заседания, что, несмотря на ослабление инфляционного давления, оно все-таки остается повышенным, а риски смещены в сторону повышения.
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россия, инфляция, bloomberg, оценка
Экономика, РОССИЯ, инфляция, Bloomberg, оценка
"Впервые за полгода". В США позитивно оценили ситуацию с инфляцией в России
Bloomberg: рост цен в РФ остановился на фоне растущих ожиданий снижения ставок
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ.
В апреле, впервые за полгода, в Российской Федерации стабилизировалась инфляция. Это сигнал российским монетарным властям, что следует начать смягчать денежно-кредитную политику, говорится в материале информагентства Bloomberg
.
Как сообщили опрошенные агентством экономисты, в апреле годовая инфляция в России составила около 10,3%. При этом отмечается, что зафиксированный в апреле уровень "немного ниже" показателя марта, составившего 10,34%. Экономисты объясняют это недавним укреплением рубля и небывало высокой ключевой ставкой Банка России.
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются перед выходом данных по инфляции в США
В Банке России, удерживающим с октября ключевую ставку на уровне в 21%, заявили по итогам своего последнего заседания, что, несмотря на ослабление инфляционного давления, оно все-таки остается повышенным, а риски смещены в сторону повышения.