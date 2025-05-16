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"Впервые за полгода". В США позитивно оценили ситуацию с инфляцией в России - 16.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250516/inflyatsiya-857654483.html
"Впервые за полгода". В США позитивно оценили ситуацию с инфляцией в России
"Впервые за полгода". В США позитивно оценили ситуацию с инфляцией в России - 16.05.2025, ПРАЙМ
"Впервые за полгода". В США позитивно оценили ситуацию с инфляцией в России
В апреле, впервые за полгода, в Российской Федерации стабилизировалась инфляция. Это сигнал российским монетарным властям, что следует начать смягчать... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T16:11+0300
2025-05-16T16:11+0300
экономика
россия
инфляция
bloomberg
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. В апреле, впервые за полгода, в Российской Федерации стабилизировалась инфляция. Это сигнал российским монетарным властям, что следует начать смягчать денежно-кредитную политику, говорится в материале информагентства Bloomberg.Как сообщили опрошенные агентством экономисты, в апреле годовая инфляция в России составила около 10,3%. При этом отмечается, что зафиксированный в апреле уровень "немного ниже" показателя марта, составившего 10,34%. Экономисты объясняют это недавним укреплением рубля и небывало высокой ключевой ставкой Банка России.В Банке России, удерживающим с октября ключевую ставку на уровне в 21%, заявили по итогам своего последнего заседания, что, несмотря на ослабление инфляционного давления, оно все-таки остается повышенным, а риски смещены в сторону повышения.
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россия, инфляция, bloomberg, оценка
Экономика, РОССИЯ, инфляция, Bloomberg, оценка
16:11 16.05.2025
 
"Впервые за полгода". В США позитивно оценили ситуацию с инфляцией в России

Bloomberg: рост цен в РФ остановился на фоне растущих ожиданий снижения ставок

© fotolia.com / apopsПрибыль
Прибыль - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© fotolia.com / apops
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. В апреле, впервые за полгода, в Российской Федерации стабилизировалась инфляция. Это сигнал российским монетарным властям, что следует начать смягчать денежно-кредитную политику, говорится в материале информагентства Bloomberg.
Как сообщили опрошенные агентством экономисты, в апреле годовая инфляция в России составила около 10,3%. При этом отмечается, что зафиксированный в апреле уровень "немного ниже" показателя марта, составившего 10,34%. Экономисты объясняют это недавним укреплением рубля и небывало высокой ключевой ставкой Банка России.
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются перед выходом данных по инфляции в США
13 мая, 15:06
В Банке России, удерживающим с октября ключевую ставку на уровне в 21%, заявили по итогам своего последнего заседания, что, несмотря на ослабление инфляционного давления, оно все-таки остается повышенным, а риски смещены в сторону повышения.
 
ЭкономикаРОССИЯинфляцияBloombergоценка
 
 
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