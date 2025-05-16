https://1prime.ru/20250516/ipo-857665468.html
Эксперт назвал условия стимулирования выхода на IPO крупнейших компаний
Эксперт назвал условия стимулирования выхода на IPO крупнейших компаний - 16.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал условия стимулирования выхода на IPO крупнейших компаний
Смягчение требований к листингу в отношении процента free float для крупных компаний могло бы стать стимулом для выхода системообразующих предприятий на биржу,... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T22:10+0300
2025-05-16T22:10+0300
2025-05-16T22:11+0300
экономика
ipo
требования
смягчение
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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Смягчение требований к листингу в отношении процента free float для крупных компаний могло бы стать стимулом для выхода системообразующих предприятий на биржу, заявил заместитель председателя правления-глава КИБ Совкомбанка Михаил Автухов в ходе сессии "IPO и выпуск корпоративных облигаций" конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок", которая прошла сегодня в Москве.Эксперт отметил, что текущие требования к листингу поднимают планку размера сделки для высококапитализированных компаний, желающих размещаться в высшем котировальном листе, до существенных 50-100 миллиардов рублей. Это на текущем рынке не всегда достижимо, добавил он."Если смягчить этот барьер или зафиксировать его не в относительном, а в абсолютном значении, это могло бы увеличить количество сделок и повысить уверенность компаний национальных лидеров в их успешности", - сказал спикер.Он предложил сосредоточиться на привлечении крупнейших компаний с меньшим free float, смягчив при этом правила листинга.Автухов также высказал идею поэтапного подхода: компании могли бы выходить с меньшим объёмом размещения, а затем наращивать free float через дополнительные SPO (вторичные размещения). Это позволило бы предприятиям не терять на текущих, возможно не самых выгодных, мультипликаторах, постепенно достигая требуемого уровня ликвидности на рынке, резюмировал он.
https://1prime.ru/20250513/ipo-857533423.html
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ipo, требования, смягчение, совкомбанк
Экономика, IPO, требования, смягчение, Совкомбанк
Эксперт назвал условия стимулирования выхода на IPO крупнейших компаний
Топ-менеджер Совкомбанка предложил смягчить требования к крупным компаниям при IPO
МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Смягчение требований к листингу в отношении процента free float для крупных компаний могло бы стать стимулом для выхода системообразующих предприятий на биржу, заявил заместитель председателя правления-глава КИБ Совкомбанка Михаил Автухов в ходе сессии "IPO и выпуск корпоративных облигаций" конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок", которая прошла сегодня в Москве.
Эксперт отметил, что текущие требования к листингу поднимают планку размера сделки для высококапитализированных компаний, желающих размещаться в высшем котировальном листе, до существенных 50-100 миллиардов рублей. Это на текущем рынке не всегда достижимо, добавил он.
"Если смягчить этот барьер или зафиксировать его не в относительном, а в абсолютном значении, это могло бы увеличить количество сделок и повысить уверенность компаний национальных лидеров в их успешности", - сказал спикер.
Он предложил сосредоточиться на привлечении крупнейших компаний с меньшим free float, смягчив при этом правила листинга.
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Автухов также высказал идею поэтапного подхода: компании могли бы выходить с меньшим объёмом размещения, а затем наращивать free float через дополнительные SPO (вторичные размещения). Это позволило бы предприятиям не терять на текущих, возможно не самых выгодных, мультипликаторах, постепенно достигая требуемого уровня ликвидности на рынке, резюмировал он.