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Иран проведет в Стамбуле следующий раунд консультаций с "евротройкой"

Иран проведет в Стамбуле следующий раунд консультаций с "евротройкой" - 16.05.2025, ПРАЙМ

Иран проведет в Стамбуле следующий раунд консультаций с "евротройкой"

Тегеран проведет 16 мая в Стамбуле следующий раунд консультаций по ядерной проблематике со странами "евротройки" (Британия, Франция, Германия) на уровне... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T00:23+0300

2025-05-16T00:23+0300

2025-05-16T00:23+0300

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ТЕГЕРАН, 16 мая – ПРАЙМ. Тегеран проведет 16 мая в Стамбуле следующий раунд консультаций по ядерной проблематике со странами "евротройки" (Британия, Франция, Германия) на уровне заместителей министров иностранных дел. Этот раунд консультаций между Ираном и "евротройкой" по вопросу иранской ядерной программы должен был состояться 2 мая, однако после появления в СМИ сообщений о переносе Вашингтоном четвертого раунда переговоров с Тегераном министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что встреча европейской и иранской сторон по ядерной проблематике не состоится, объясняя перенос тем, что "эти технические консультации были запланированы до встречи на высоком уровне между США и Ираном", и подчеркивая, что "поскольку эта встреча не состоялась, консультации больше не актуальны, по крайней мере, в данный момент". В то же время МИД Ирана заявил, что Тегеран готов провести встречу с "евротройкой" после того, как состоится четвертый раунд консультаций с США. Тремя днями ранее представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила РИА Новости, что "евротройка" должна доказать свои "добрые намерения", чтобы участвовать в переговорах по ядерной сделке с Ираном. Позднее в тот же день замминистра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи рассказал РИА Новости, что даты визита главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в страны "евротройки" для обсуждения ядерной программы исламской республики пока не определены, и подчеркнул, что консультации с этими странами проводились, проводятся в настоящее время и будут проводиться в будущем. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся в воскресенье, 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, "позиции сторон в этом раунде сблизились", в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет Аббас Аракчи, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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мировая экономика, иран, сша, вашингтон, жан-ноэль барро, стив уиткофф, мид