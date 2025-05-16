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Исследование показало, как россияне относятся к мобильным приложениям - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Исследование показало, как россияне относятся к мобильным приложениям
Исследование показало, как россияне относятся к мобильным приложениям - 16.05.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, как россияне относятся к мобильным приложениям
Каждый четвертый россиянин не запоминает, какие приложения устанавливает на телефон, но 40% в последние пару лет стали относиться к этому избирательнее и... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T05:30+0300
2025-05-16T05:30+0300
технологии
общество
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин не запоминает, какие приложения устанавливает на телефон, но 40% в последние пару лет стали относиться к этому избирательнее и скачивают лишь необходимый минимум, говорится в исследовании поставщика решений и сервисов в области цифровых коммуникаций edna, которое есть в распоряжении РИА Новости. Исследование проводилось в апреле 2025 года на онлайн-панели. В нем приняли участие 2385 человек от 18 до 65 лет из всех регионов России. "Исследование показало, что более 25% опрошенных активно используют приложения, скачивают все, что может пригодиться, и даже не запоминают, что именно установлено на телефоне. Однако тенденции меняются — почти 40% пользователей в последние два года более избирательно относятся к мобильным сервисам и устанавливают необходимый минимум, а 4% и вовсе ограничиваются приложениями банков", - выяснили аналитики. При этом каждый третий участник исследования утверждал, что у него вообще нет приложений на телефоне. Четверть респондентов при этом стараются ограничить время использования мобильных приложений, а 13% не читают уведомления - это свидетельствует о нарастающей тенденции к цифровому детоксу или просто усталости от избытка информации, отмечают авторы исследования. Среди популярных приложений, которые россияне чаще всего устанавливают на телефоны - социальные сети, онлайн-игры, приложения банков, маркетплейсы, приложения для знакомств и доставки еды. "Если взглянуть на цели использования, то картина становится еще более интересной: каждый пятый человек (19%) использует приложения, чтобы общаться, каждый десятый — для игр и покупок. Степень вовлеченности также различается: активные пользователи (15%) ежедневно заходят во все установленные программы, 10% проверяют уведомления сразу, как только они пришли", - сказано в исследовании. "Говоря о факторах, влияющих на активность пользователей в приложениях, стоит отметить, что значительную роль играют конкретные опции — на них обращает внимание половина опрошенных. В частности, людям нравятся звонки в приложениях (17%), чат-боты (11%), push-уведомления (5%). Для 7% важен вход по биометрическим данным. Кроме функциональности, визуальная составляющая тоже играет важную роль — каждый пятый (22%) хочет видеть эстетичный дизайн и хорошую графику", - отмечают также авторы.
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
технологии, общество
Технологии, Общество
05:30 16.05.2025
 
Исследование показало, как россияне относятся к мобильным приложениям

edna: каждый четвертый россиянин не запоминает, какие приложения устанавливает на телефон

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин не запоминает, какие приложения устанавливает на телефон, но 40% в последние пару лет стали относиться к этому избирательнее и скачивают лишь необходимый минимум, говорится в исследовании поставщика решений и сервисов в области цифровых коммуникаций edna, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось в апреле 2025 года на онлайн-панели. В нем приняли участие 2385 человек от 18 до 65 лет из всех регионов России.
"Исследование показало, что более 25% опрошенных активно используют приложения, скачивают все, что может пригодиться, и даже не запоминают, что именно установлено на телефоне. Однако тенденции меняются — почти 40% пользователей в последние два года более избирательно относятся к мобильным сервисам и устанавливают необходимый минимум, а 4% и вовсе ограничиваются приложениями банков", - выяснили аналитики.
При этом каждый третий участник исследования утверждал, что у него вообще нет приложений на телефоне. Четверть респондентов при этом стараются ограничить время использования мобильных приложений, а 13% не читают уведомления - это свидетельствует о нарастающей тенденции к цифровому детоксу или просто усталости от избытка информации, отмечают авторы исследования.
Среди популярных приложений, которые россияне чаще всего устанавливают на телефоны - социальные сети, онлайн-игры, приложения банков, маркетплейсы, приложения для знакомств и доставки еды. "Если взглянуть на цели использования, то картина становится еще более интересной: каждый пятый человек (19%) использует приложения, чтобы общаться, каждый десятый — для игр и покупок. Степень вовлеченности также различается: активные пользователи (15%) ежедневно заходят во все установленные программы, 10% проверяют уведомления сразу, как только они пришли", - сказано в исследовании.
"Говоря о факторах, влияющих на активность пользователей в приложениях, стоит отметить, что значительную роль играют конкретные опции — на них обращает внимание половина опрошенных. В частности, людям нравятся звонки в приложениях (17%), чат-боты (11%), push-уведомления (5%). Для 7% важен вход по биометрическим данным. Кроме функциональности, визуальная составляющая тоже играет важную роль — каждый пятый (22%) хочет видеть эстетичный дизайн и хорошую графику", - отмечают также авторы.
 
ТехнологииОбщество
 
 
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