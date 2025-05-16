https://1prime.ru/20250516/japonija-857623254.html
Япония надеется на положительную реакцию России на переговоры по Украине
Япония надеется на положительную реакцию России на переговоры по Украине - 16.05.2025, ПРАЙМ
Япония надеется на положительную реакцию России на переговоры по Украине
Правительство Японии надеется на "положительную реакцию" российской стороны для реализации скорейшего всеобъемлющего прекращения огня и установления... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T05:42+0300
2025-05-16T05:42+0300
2025-05-16T05:42+0300
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ТОКИО, 16 мая – ПРАЙМ. Правительство Японии надеется на "положительную реакцию" российской стороны для реализации скорейшего всеобъемлющего прекращения огня и установления справедливого и устойчивого мира, заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
В ходе пресс-конференции журналисты попросили генерального секретаря правительства прокомментировать первую за три года встречу российской и украинской делегаций, которая ожидается в пятницу в Стамбуле.
"Правительство Японии искренне надеется на положительную реакцию России, в том числе путем обсуждений на этих переговорах, в целях достижения скорейшего, всеобъемлющего и в конечном итоге справедливого и прочного мира. Мы продолжим с большим интересом следить за ситуацией и тесно сотрудничать с международным сообществом", - сказал Хаяси.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
Вечером в четверг Мединский заявил, что Россия будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра. По его словам, российская сторона готова к работе.
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Япония надеется на положительную реакцию России на переговоры по Украине
Правительство Японии надеется на положительную реакцию России на переговоры в Стамбуле
ТОКИО, 16 мая – ПРАЙМ. Правительство Японии надеется на "положительную реакцию" российской стороны для реализации скорейшего всеобъемлющего прекращения огня и установления справедливого и устойчивого мира, заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
В ходе пресс-конференции журналисты попросили генерального секретаря правительства прокомментировать первую за три года встречу российской и украинской делегаций, которая ожидается в пятницу в Стамбуле.
"Правительство Японии искренне надеется на положительную реакцию России, в том числе путем обсуждений на этих переговорах, в целях достижения скорейшего, всеобъемлющего и в конечном итоге справедливого и прочного мира. Мы продолжим с большим интересом следить за ситуацией и тесно сотрудничать с международным сообществом", - сказал Хаяси.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
Вечером в четверг Мединский заявил, что Россия будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра. По его словам, российская сторона готова к работе.