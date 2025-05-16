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Юрист рассказал, как правильно жарить шашлык на даче

Юрист рассказал, как правильно жарить шашлык на даче - 16.05.2025, ПРАЙМ

Юрист рассказал, как правильно жарить шашлык на даче

Граждане РФ могут жарить шашлык на даче на расстоянии не менее 5 метров от очага открытого огня до здания, несоблюдение этого требования может грозить штрафом в | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T02:32+0300

2025-05-16T02:32+0300

2025-05-16T02:32+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Граждане РФ могут жарить шашлык на даче на расстоянии не менее 5 метров от очага открытого огня до здания, несоблюдение этого требования может грозить штрафом в размере до 50 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "При установке мангала для приготовления пищи на садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров. Несоблюдение этих требований повлечет за собой наступление административной ответственности в виде штрафа в размере до 15 тысяч рублей. В случае, если нарушение требований повлечет возникновение пожара, размер штрафа возрастет до 50 тысяч рублей", - рассказал Хаминский. Юрист также напомнил некоторые правила использования открытого огня и разведения костров в приусадебных участках. В частности, с марта 2023 года при сжигании сухой травы в металлических баках или бочках расстояние от места разведения огня до зданий должно быть не менее 7,5 метра. Хаминский подчеркнул, что расстояние от хвойного леса должно быть не менее 50 метров, а от лиственного - не менее 15.

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