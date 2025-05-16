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Биржевые цены на какао-бобы растут на 6%

Биржевые цены на какао-бобы растут на 6% - 16.05.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на какао-бобы растут на 6%

Биржевые цены на какао-бобы в пятницу растут примерно на 6%, чуть ранее поднявшись выше 11 тысяч долларов за тонну впервые с 4 февраля, следует из данных ICE... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T17:00+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в пятницу растут примерно на 6%, чуть ранее поднявшись выше 11 тысяч долларов за тонну впервые с 4 февраля, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.42 мск стоимость июльского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы подскакивает на 5,9%, до 10 862 долларов за тонну, максимально в ходе торгов пятницы показатель достигал 11 058 долларов, поднявшись выше отметки в 11 тысяч впервые с 4 февраля. С начала месяца цена на них увеличилась на 23%, а в апреле рост составил примерно 12,5%. При этом предыдущие три месяца подряд биржевая стоимость какао-бобов снижалась, в результате в первом квартале цена фьючерсов упала примерно на треть. Какао-бобы в прошлом году стали самым подорожавшим сырьевым товаром в мире - цены на него за год выросли на 181%. Это произошло после длившегося несколько лет дефицита из-за непогоды и болезни деревьев. При этом Международная организация какао в марте прогнозировала, что нехватка бобов закончится в текущем году.

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рынок, биржевые торги