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Биржевые цены на какао-бобы растут на 6% - 16.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250516/kakao-857656561.html
Биржевые цены на какао-бобы растут на 6%
Биржевые цены на какао-бобы растут на 6% - 16.05.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на какао-бобы растут на 6%
Биржевые цены на какао-бобы в пятницу растут примерно на 6%, чуть ранее поднявшись выше 11 тысяч долларов за тонну впервые с 4 февраля, следует из данных ICE... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T17:00+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в пятницу растут примерно на 6%, чуть ранее поднявшись выше 11 тысяч долларов за тонну впервые с 4 февраля, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.42 мск стоимость июльского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы подскакивает на 5,9%, до 10 862 долларов за тонну, максимально в ходе торгов пятницы показатель достигал 11 058 долларов, поднявшись выше отметки в 11 тысяч впервые с 4 февраля. С начала месяца цена на них увеличилась на 23%, а в апреле рост составил примерно 12,5%. При этом предыдущие три месяца подряд биржевая стоимость какао-бобов снижалась, в результате в первом квартале цена фьючерсов упала примерно на треть. Какао-бобы в прошлом году стали самым подорожавшим сырьевым товаром в мире - цены на него за год выросли на 181%. Это произошло после длившегося несколько лет дефицита из-за непогоды и болезни деревьев. При этом Международная организация какао в марте прогнозировала, что нехватка бобов закончится в текущем году.
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рынок, биржевые торги
Экономика, Рынок, биржевые торги
17:00 16.05.2025
 
Биржевые цены на какао-бобы растут на 6%

Цена на какао-бобы поднялась выше 11 тысяч долларов за тонну впервые с 4 февраля

© flickr.com / ma2tt.mКакао
Какао - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© flickr.com / ma2tt.m
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в пятницу растут примерно на 6%, чуть ранее поднявшись выше 11 тысяч долларов за тонну впервые с 4 февраля, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 16.42 мск стоимость июльского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы подскакивает на 5,9%, до 10 862 долларов за тонну, максимально в ходе торгов пятницы показатель достигал 11 058 долларов, поднявшись выше отметки в 11 тысяч впервые с 4 февраля.
С начала месяца цена на них увеличилась на 23%, а в апреле рост составил примерно 12,5%. При этом предыдущие три месяца подряд биржевая стоимость какао-бобов снижалась, в результате в первом квартале цена фьючерсов упала примерно на треть.
Какао-бобы в прошлом году стали самым подорожавшим сырьевым товаром в мире - цены на него за год выросли на 181%. Это произошло после длившегося несколько лет дефицита из-за непогоды и болезни деревьев. При этом Международная организация какао в марте прогнозировала, что нехватка бобов закончится в текущем году.
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ЭкономикаРынокбиржевые торги
 
 
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