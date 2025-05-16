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Южная Корея закупила у России алюминия на рекордные 126,4 миллиона долларов
Южная Корея закупила у России алюминия на рекордные 126,4 миллиона долларов - 16.05.2025, ПРАЙМ
Южная Корея закупила у России алюминия на рекордные 126,4 миллиона долларов
Южная Корея в апреле закупила у России алюминия на рекордные 126,4 миллиона долларов, следует из данных южнокорейской статслужбы, которые изучило РИА Новости. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T04:15+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Южная Корея в апреле закупила у России алюминия на рекордные 126,4 миллиона долларов, следует из данных южнокорейской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Российские компании в середине весны продали на южнокорейский рынок 46 тысяч тонн необработанного алюминия на 126,4 миллиона долларов, что больше показателя годом ранее примерно вдвое как в физическом, так и денежном выражении. Стоимость поставок стала максимальной за все время двусторонней торговли, а их объем - наибольшим с июня 2012 года.
С начала текущего года Южная Корея приобрела у России 148,2 тысячи тонн алюминия, что на четверть больше прошлогоднего уровня. Доход от этих поставок составил 411 миллионов долларов против 275 миллионов в январе-апреле 2024 года.
Россия за первые четыре месяца стала основным поставщиком алюминия на местный рынок, которая за год нарастила присутствие на рынке до 28% от всего импорта Южной Кореи с 21%. Второе место занимала Австралия, чьи компании, наоборот, потеряли долю в закупках местных компаний - до 24% с 29%. Тройку лидеров замыкала Индия, которая в этом году занимает только 12% вместо прошлогодних 14% от южнокорейского импорта.
В целом Южная Корея в январе-апреле ввезла 520,3 тысячи тонн алюминия, что на 5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Расходы на эти закупки при этом выросли - на 15% и составили 1,5 миллиарда долларов.
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Экономика, Мировая экономика, Промышленность, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, АВСТРАЛИЯ, ИНДИЯ
Южная Корея закупила у России алюминия на рекордные 126,4 миллиона долларов
Южная Корея в апреле закупила у России алюминия на рекордные 126,4 миллиона долларов
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Южная Корея в апреле закупила у России алюминия на рекордные 126,4 миллиона долларов, следует из данных южнокорейской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Российские компании в середине весны продали на южнокорейский рынок 46 тысяч тонн необработанного алюминия на 126,4 миллиона долларов, что больше показателя годом ранее примерно вдвое как в физическом, так и денежном выражении. Стоимость поставок стала максимальной за все время двусторонней торговли, а их объем - наибольшим с июня 2012 года.
С начала текущего года Южная Корея приобрела у России 148,2 тысячи тонн алюминия, что на четверть больше прошлогоднего уровня. Доход от этих поставок составил 411 миллионов долларов против 275 миллионов в январе-апреле 2024 года.
Россия за первые четыре месяца стала основным поставщиком алюминия на местный рынок, которая за год нарастила присутствие на рынке до 28% от всего импорта Южной Кореи с 21%. Второе место занимала Австралия, чьи компании, наоборот, потеряли долю в закупках местных компаний - до 24% с 29%. Тройку лидеров замыкала Индия, которая в этом году занимает только 12% вместо прошлогодних 14% от южнокорейского импорта.
В целом Южная Корея в январе-апреле ввезла 520,3 тысячи тонн алюминия, что на 5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Расходы на эти закупки при этом выросли - на 15% и составили 1,5 миллиарда долларов.