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В Крыму назвали заявление Зеленского об отказе признавать Крым истерикой
В Крыму назвали заявление Зеленского об отказе признавать Крым истерикой - 16.05.2025, ПРАЙМ
В Крыму назвали заявление Зеленского об отказе признавать Крым истерикой
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал истерикой заявление Владимира Зеленского об отказе признавать российский... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T06:15+0300
2025-05-16T06:15+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал истерикой заявление Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов.
Ранее Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждение его территориальной принадлежности нарушает конституцию Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России.
"Зеленский продолжает устраивать истерику вместо признания очевидного и свершившегося факта", - сказал Константинов.
По его словам, ссылать на конституцию Украины в вопросе Крыма, Зеленский либо демонстрирует свое невежество, либо сознательно искажает факты.
"Если бы он внимательно изучил конституции Украины и тогда в ее составе Автономной Республики Крым, дающую право крымскому народу на самоопределение, то не делал столь глупых заявлений. К тому же, не Зеленскому, наплевавшему на закон и узурпировавшему власть в стране, рассуждать о попранной и растоптанной им конституции. Но я так понимаю, что этот документ Зеленский не читал", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
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Общество , Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, УКРАИНА, СИМФЕРОПОЛЬ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН
В Крыму назвали заявление Зеленского об отказе признавать Крым истерикой
Константинов назвал заявление Зеленского об отказе признавать статус Крыма истерикой
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал истерикой заявление Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов.
Ранее Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждение его территориальной принадлежности нарушает конституцию Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России.
"Зеленский продолжает устраивать истерику вместо признания очевидного и свершившегося факта", - сказал Константинов.
По его словам, ссылать на конституцию Украины в вопросе Крыма, Зеленский либо демонстрирует свое невежество, либо сознательно искажает факты.
"Если бы он внимательно изучил конституции Украины и тогда в ее составе Автономной Республики Крым, дающую право крымскому народу на самоопределение, то не делал столь глупых заявлений. К тому же, не Зеленскому, наплевавшему на закон и узурпировавшему власть в стране, рассуждать о попранной и растоптанной им конституции. Но я так понимаю, что этот документ Зеленский не читал", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.