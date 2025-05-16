https://1prime.ru/20250516/krym-857666154.html

Мединский объяснил, почему Крым в 1954 году был передан Украине

Мединский объяснил, почему Крым в 1954 году был передан Украине - 16.05.2025, ПРАЙМ

Мединский объяснил, почему Крым в 1954 году был передан Украине

Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил логику передачи Крыма Украине в 1954 году. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T22:48+0300

2025-05-16T22:48+0300

2025-05-16T22:51+0300

политика

владимир мединский

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил логику передачи Крыма Украине в 1954 году. Говоря о передаче Крыма Украине, Мединский напомнил, что в начале 1954 года отмечалось 300-летие Переяславской рады. Кроме того, помощник президента РФ указал, что в декабре 1953 был расстрелян советский государственный и партийный деятель Лаврентий Берия. "(Советский политический, государственный и партийный деятель Никита) Хрущев на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК (центральном комитете КПСС - ред.). Все это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс - это все галиматья", - сказал Мединский на лекции в программе "Рассказы из русской истории" на телеканале "Соловьев.Live". Помощник президента подчеркнул, что подходящим поводом для передачи Крыма была 300-летняя годовщина Переяславской рады. "Причина - голоса, личная власть", - отметил Мединский, добавив, что в подобном исходе был заинтересован не только Хрущев, но и группа лиц. Подобное перераспределение территорий было разрешено производить внутри страны, но, как заключил помощник президента России, в случае с Крымом все решения шли от центральных властей.

https://1prime.ru/20250504/ukraina-857260151.html

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владимир мединский, крым, украина