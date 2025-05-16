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Мединский объяснил, почему Крым в 1954 году был передан Украине - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Мединский объяснил, почему Крым в 1954 году был передан Украине
Мединский объяснил, почему Крым в 1954 году был передан Украине - 16.05.2025, ПРАЙМ
Мединский объяснил, почему Крым в 1954 году был передан Украине
Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил логику передачи Крыма Украине в 1954 году. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T22:48+0300
2025-05-16T22:51+0300
политика
владимир мединский
крым
украина
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил логику передачи Крыма Украине в 1954 году. Говоря о передаче Крыма Украине, Мединский напомнил, что в начале 1954 года отмечалось 300-летие Переяславской рады. Кроме того, помощник президента РФ указал, что в декабре 1953 был расстрелян советский государственный и партийный деятель Лаврентий Берия. "(Советский политический, государственный и партийный деятель Никита) Хрущев на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК (центральном комитете КПСС - ред.). Все это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс - это все галиматья", - сказал Мединский на лекции в программе "Рассказы из русской истории" на телеканале "Соловьев.Live". Помощник президента подчеркнул, что подходящим поводом для передачи Крыма была 300-летняя годовщина Переяславской рады. "Причина - голоса, личная власть", - отметил Мединский, добавив, что в подобном исходе был заинтересован не только Хрущев, но и группа лиц. Подобное перераспределение территорий было разрешено производить внутри страны, но, как заключил помощник президента России, в случае с Крымом все решения шли от центральных властей.
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владимир мединский, крым, украина
Политика, Владимир Мединский, КРЫМ, УКРАИНА
22:48 16.05.2025 (обновлено: 22:51 16.05.2025)
 
Мединский объяснил, почему Крым в 1954 году был передан Украине

Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине в 1954 году

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил логику передачи Крыма Украине в 1954 году.
Говоря о передаче Крыма Украине, Мединский напомнил, что в начале 1954 года отмечалось 300-летие Переяславской рады. Кроме того, помощник президента РФ указал, что в декабре 1953 был расстрелян советский государственный и партийный деятель Лаврентий Берия.
"(Советский политический, государственный и партийный деятель Никита) Хрущев на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК (центральном комитете КПСС - ред.). Все это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс - это все галиматья", - сказал Мединский на лекции в программе "Рассказы из русской истории" на телеканале "Соловьев.Live".
Помощник президента подчеркнул, что подходящим поводом для передачи Крыма была 300-летняя годовщина Переяславской рады.
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"Причина - голоса, личная власть", - отметил Мединский, добавив, что в подобном исходе был заинтересован не только Хрущев, но и группа лиц.
Подобное перераспределение территорий было разрешено производить внутри страны, но, как заключил помощник президента России, в случае с Крымом все решения шли от центральных властей.
 
ПолитикаВладимир МединскийКРЫМУКРАИНА
 
 
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