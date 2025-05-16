https://1prime.ru/20250516/kurs-857660388.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 мая
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 мая - 16.05.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 мая
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 4,5 копейки, до 11,1593 рубля, доллара - на 45,55 копейки, до 80,7689 рубля, евро - на... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T17:33+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 4,5 копейки, до 11,1593 рубля, доллара - на 45,55 копейки, до 80,7689 рубля, евро - на 60,51 копейки, до 90,7062 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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рынок, банк россии
Экономика, Рынок, Банк России
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 мая
Официальный курс юаня на субботу - 11,16 руб, доллара - 80,77 руб, евро - 90,71 руб
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 4,5 копейки, до 11,1593 рубля, доллара - на 45,55 копейки, до 80,7689 рубля, евро - на 60,51 копейки, до 90,7062 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 16 мая