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Глава Минтруда оценил идею длинных выходных с 1 по 9 мая

Глава Минтруда оценил идею длинных выходных с 1 по 9 мая - 16.05.2025, ПРАЙМ

Глава Минтруда оценил идею длинных выходных с 1 по 9 мая

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя предложение о длинных выходных с 1 по 9 мая в 2026 году, заявил, что с этой идеей "нужно... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T12:21+0300

2025-05-16T12:21+0300

2025-05-16T12:21+0300

общество

россия

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москва

антон котяков

госдума

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя предложение о длинных выходных с 1 по 9 мая в 2026 году, заявил, что с этой идеей "нужно ознакомиться". Ранее в СМИ сообщалось, что депутат Госдумы Игорь Антропенко обратился к главе Минтруда с просьбой сделать в 2026 году выходными дни с 1 по 9 мая. "Давайте я ознакомлюсь с этим", - сказал Котяков журналистам в кулуарах выставочной экспозиции "Трудовые династии Пермского края" на ВДНХ. Перечень нерабочих праздничных дней установлен Трудовым кодексом РФ в 112 статье. В этом году на майские праздники россияне отдыхали с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

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общество , россия, рф, москва, антон котяков, госдума