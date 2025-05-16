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Глава Минтруда оценил идею длинных выходных с 1 по 9 мая - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Глава Минтруда оценил идею длинных выходных с 1 по 9 мая
Глава Минтруда оценил идею длинных выходных с 1 по 9 мая - 16.05.2025, ПРАЙМ
Глава Минтруда оценил идею длинных выходных с 1 по 9 мая
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя предложение о длинных выходных с 1 по 9 мая в 2026 году, заявил, что с этой идеей "нужно... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T12:21+0300
2025-05-16T12:21+0300
общество
россия
рф
москва
антон котяков
госдума
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя предложение о длинных выходных с 1 по 9 мая в 2026 году, заявил, что с этой идеей "нужно ознакомиться". Ранее в СМИ сообщалось, что депутат Госдумы Игорь Антропенко обратился к главе Минтруда с просьбой сделать в 2026 году выходными дни с 1 по 9 мая. "Давайте я ознакомлюсь с этим", - сказал Котяков журналистам в кулуарах выставочной экспозиции "Трудовые династии Пермского края" на ВДНХ. Перечень нерабочих праздничных дней установлен Трудовым кодексом РФ в 112 статье. В этом году на майские праздники россияне отдыхали с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
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общество , россия, рф, москва, антон котяков, госдума
Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Антон Котяков, Госдума
12:21 16.05.2025
 
Глава Минтруда оценил идею длинных выходных с 1 по 9 мая

Глава Минтруда Котяков: необходимо ознакомиться с идеей длинных выходных с 1 по 9 мая

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя предложение о длинных выходных с 1 по 9 мая в 2026 году, заявил, что с этой идеей "нужно ознакомиться".
Ранее в СМИ сообщалось, что депутат Госдумы Игорь Антропенко обратился к главе Минтруда с просьбой сделать в 2026 году выходными дни с 1 по 9 мая.
"Давайте я ознакомлюсь с этим", - сказал Котяков журналистам в кулуарах выставочной экспозиции "Трудовые династии Пермского края" на ВДНХ.
Перечень нерабочих праздничных дней установлен Трудовым кодексом РФ в 112 статье. В этом году на майские праздники россияне отдыхали с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
Табло аэропорта с расписанием рейсов - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Турпоток из России за рубеж на майские праздники вырос почти на 30%
Вчера, 14:02
 
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