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Медь дешевеет в пятницу утром - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Медь дешевеет в пятницу утром
Медь дешевеет в пятницу утром - 16.05.2025, ПРАЙМ
Медь дешевеет в пятницу утром
Стоимость меди опускается в пятницу утром, при этом всю неделю готовится завершить слабым ростом, свидетельствуют данные торгов. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T09:33+0300
2025-05-16T09:33+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в пятницу утром, при этом всю неделю готовится завершить слабым ростом, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.22 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,48%, до 4,661 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели котировки меди суммарно поднялись на 0,11%, наибольшая динамика роста была продемонстрирована во вторник, в этот день медь подорожала 2,21%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,31%, до 9 577 долларов, стоимость алюминия - на 1,56%, до 2 489 доллара, цинка - на 1,46%, до 2 724,5 доллара.
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рынок, торги, comex
Экономика, Рынок, Торги, Comex
09:33 16.05.2025
 
Медь дешевеет в пятницу утром

Стоимость меди снижается в пятницу утром до 4,661 доллара за фунт

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЧастный завод по переработке меди и алюминия.
Частный завод по переработке меди и алюминия. - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в пятницу утром, при этом всю неделю готовится завершить слабым ростом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.22 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,48%, до 4,661 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
С начала недели котировки меди суммарно поднялись на 0,11%, наибольшая динамика роста была продемонстрирована во вторник, в этот день медь подорожала 2,21%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,31%, до 9 577 долларов, стоимость алюминия - на 1,56%, до 2 489 доллара, цинка - на 1,46%, до 2 724,5 доллара.
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ЭкономикаРынокТоргиComex
 
 
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