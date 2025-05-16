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Медь дешевеет в пятницу утром

Медь дешевеет в пятницу утром - 16.05.2025, ПРАЙМ

Медь дешевеет в пятницу утром

Стоимость меди опускается в пятницу утром, при этом всю неделю готовится завершить слабым ростом, свидетельствуют данные торгов. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T09:33+0300

2025-05-16T09:33+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в пятницу утром, при этом всю неделю готовится завершить слабым ростом, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.22 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,48%, до 4,661 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели котировки меди суммарно поднялись на 0,11%, наибольшая динамика роста была продемонстрирована во вторник, в этот день медь подорожала 2,21%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,31%, до 9 577 долларов, стоимость алюминия - на 1,56%, до 2 489 доллара, цинка - на 1,46%, до 2 724,5 доллара.

https://1prime.ru/20250515/med-857588711.html

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