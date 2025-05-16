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"Всегда приходят за своим". Мединский напомнил слова Бисмарка о русских

"Всегда приходят за своим". Мединский напомнил слова Бисмарка о русских - 16.05.2025, ПРАЙМ

"Всегда приходят за своим". Мединский напомнил слова Бисмарка о русских

Помощник президента России Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле напомнил, что первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк предостерегал... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T18:53+0300

2025-05-16T18:53+0300

2025-05-16T18:56+0300

политика

владимир мединский

россия

обман

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Помощник президента России Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле напомнил, что первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк предостерегал тех, кто пытался обмануть русских: "рано или поздно русские всегда приходят за своим"."Вы знаете, Бисмарк, который долгие годы был послом в Санкт-Петербурге, прекрасно изучил русский язык, вообще он чувствовал Россию, понимал Россию, общие интересы между Россией и Германией. Он всегда говорил: "Никогда не пытайтесь обмануть русских, что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим". Вот это "русские всегда приходят за своим", мне кажется, очень важный урок истории", - заявил Мединский в интервью журналисту Евгению Попову в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".Вместе с тем помощник президента уточнил, что делегация России "цитировала и напоминала" условия, о которых договорилась с Украиной еще в феврале 2022 года в Гомеле."Это очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля. И как это все могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля. Они не согласились, тянули резину и после этого, значит, следующий этап договоренностей был уже в Стамбуле", - сообщил Мединский.Ранее он заявлял, что российская делегация рассматривает переговоры как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщал возглавляющий российскую делегацию Мединский, с 10 утра пятницы делегация России будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.

https://1prime.ru/20250516/peregovory-857656015.html

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владимир мединский, россия, обман