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Минфин снизил прогноз по объему ФНБ на конец 2025 года
Минфин снизил прогноз по объему ФНБ на конец 2025 года - 16.05.2025, ПРАЙМ
Минфин снизил прогноз по объему ФНБ на конец 2025 года
Минфин РФ снизил прогноз по объему Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2025 года - до 12,76 триллиона рублей, или 5,8% ВВП, следует из материалов... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T10:46+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ снизил прогноз по объему Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2025 года - до 12,76 триллиона рублей, или 5,8% ВВП, следует из материалов к внесенному правительством РФ в Госдуму пакета поправок в федеральный бюджет на текущую трехлетку. "Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец 2025 года снизится с 12 883,5 миллиарда рублей до 12 757,2 миллиарда рублей (или 5,8% к ВВП) или на 126,4 миллиарда рублей за счет планируемого использования средств ФНБ для обеспечения сбалансированности федерального бюджета и отрицательной курсовой разницы", - говорится в материалах. Сейчас в законе о бюджете объем ФНБ на конец года запланирован в размере 12,88 триллиона рублей, или 6% ВВП. Министр финансов РФ Антон Силуанов в начале мая сообщил, что Минфин потратит 447 миллиардов рублей из ФНБ для покрытия дефицита бюджета в 2025 году, но не планирует дополнительные объемы займов на рынке или увеличение расходов сверх роста ненефтегазовых доходов. Правительство РФ ранее внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на текущий год. Согласно документу, дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП. Как сообщили в ведомстве ранее, объем ФНБ за апрель вырос на 41,05 миллиарда рублей - до 11,792 триллиона рублей, в долларах он вырос на 4,153 миллиарда - до 144,575 миллиарда долларов. По состоянию на 1 мая объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,297 триллиона рублей или 40,422 миллиарда долларов (1,5% ВВП, прогнозируемого на 2025 год).
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финансы, рф, антон силуанов, фнб, минфин, госдума
Экономика, Финансы, РФ, Антон Силуанов, ФНБ, Минфин, Госдума
Минфин снизил прогноз по объему ФНБ на конец 2025 года
Минфин снизил прогноз по объему ФНБ на конец 2025 года до 12,76 триллиона рублей
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ снизил прогноз по объему Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2025 года - до 12,76 триллиона рублей, или 5,8% ВВП, следует из материалов к внесенному правительством РФ в Госдуму пакета поправок в федеральный бюджет на текущую трехлетку.
"Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец 2025 года снизится с 12 883,5 миллиарда рублей до 12 757,2 миллиарда рублей (или 5,8% к ВВП) или на 126,4 миллиарда рублей за счет планируемого использования средств ФНБ для обеспечения сбалансированности федерального бюджета и отрицательной курсовой разницы", - говорится в материалах.
Сейчас в законе о бюджете объем ФНБ на конец года запланирован в размере 12,88 триллиона рублей, или 6% ВВП.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в начале мая сообщил, что Минфин потратит 447 миллиардов рублей из ФНБ для покрытия дефицита бюджета в 2025 году, но не планирует дополнительные объемы займов на рынке или увеличение расходов сверх роста ненефтегазовых доходов.
Правительство РФ ранее внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на текущий год. Согласно документу, дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП.
Как сообщили в ведомстве ранее, объем ФНБ за апрель вырос на 41,05 миллиарда рублей - до 11,792 триллиона рублей, в долларах он вырос на 4,153 миллиарда - до 144,575 миллиарда долларов.
По состоянию на 1 мая объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,297 триллиона рублей или 40,422 миллиарда долларов (1,5% ВВП, прогнозируемого на 2025 год).
Минфин оценит приемлемые уровни риска инвестиций в акции для НПФ