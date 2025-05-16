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Минфин снизил прогноз по объему ФНБ на конец 2025 года - 16.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250516/minfin--857633090.html
Минфин снизил прогноз по объему ФНБ на конец 2025 года
Минфин снизил прогноз по объему ФНБ на конец 2025 года - 16.05.2025, ПРАЙМ
Минфин снизил прогноз по объему ФНБ на конец 2025 года
Минфин РФ снизил прогноз по объему Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2025 года - до 12,76 триллиона рублей, или 5,8% ВВП, следует из материалов... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T10:46+0300
2025-05-16T10:46+0300
экономика
финансы
рф
антон силуанов
фнб
минфин
госдума
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ снизил прогноз по объему Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2025 года - до 12,76 триллиона рублей, или 5,8% ВВП, следует из материалов к внесенному правительством РФ в Госдуму пакета поправок в федеральный бюджет на текущую трехлетку. "Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец 2025 года снизится с 12 883,5 миллиарда рублей до 12 757,2 миллиарда рублей (или 5,8% к ВВП) или на 126,4 миллиарда рублей за счет планируемого использования средств ФНБ для обеспечения сбалансированности федерального бюджета и отрицательной курсовой разницы", - говорится в материалах. Сейчас в законе о бюджете объем ФНБ на конец года запланирован в размере 12,88 триллиона рублей, или 6% ВВП. Министр финансов РФ Антон Силуанов в начале мая сообщил, что Минфин потратит 447 миллиардов рублей из ФНБ для покрытия дефицита бюджета в 2025 году, но не планирует дополнительные объемы займов на рынке или увеличение расходов сверх роста ненефтегазовых доходов. Правительство РФ ранее внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на текущий год. Согласно документу, дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП. Как сообщили в ведомстве ранее, объем ФНБ за апрель вырос на 41,05 миллиарда рублей - до 11,792 триллиона рублей, в долларах он вырос на 4,153 миллиарда - до 144,575 миллиарда долларов. По состоянию на 1 мая объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,297 триллиона рублей или 40,422 миллиарда долларов (1,5% ВВП, прогнозируемого на 2025 год).
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финансы, рф, антон силуанов, фнб, минфин, госдума
Экономика, Финансы, РФ, Антон Силуанов, ФНБ, Минфин, Госдума
10:46 16.05.2025
 
Минфин снизил прогноз по объему ФНБ на конец 2025 года

Минфин снизил прогноз по объему ФНБ на конец 2025 года до 12,76 триллиона рублей

минфин
минфин
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ снизил прогноз по объему Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2025 года - до 12,76 триллиона рублей, или 5,8% ВВП, следует из материалов к внесенному правительством РФ в Госдуму пакета поправок в федеральный бюджет на текущую трехлетку.
"Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец 2025 года снизится с 12 883,5 миллиарда рублей до 12 757,2 миллиарда рублей (или 5,8% к ВВП) или на 126,4 миллиарда рублей за счет планируемого использования средств ФНБ для обеспечения сбалансированности федерального бюджета и отрицательной курсовой разницы", - говорится в материалах.
Сейчас в законе о бюджете объем ФНБ на конец года запланирован в размере 12,88 триллиона рублей, или 6% ВВП.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в начале мая сообщил, что Минфин потратит 447 миллиардов рублей из ФНБ для покрытия дефицита бюджета в 2025 году, но не планирует дополнительные объемы займов на рынке или увеличение расходов сверх роста ненефтегазовых доходов.
Правительство РФ ранее внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на текущий год. Согласно документу, дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП.
Как сообщили в ведомстве ранее, объем ФНБ за апрель вырос на 41,05 миллиарда рублей - до 11,792 триллиона рублей, в долларах он вырос на 4,153 миллиарда - до 144,575 миллиарда долларов.
По состоянию на 1 мая объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,297 триллиона рублей или 40,422 миллиарда долларов (1,5% ВВП, прогнозируемого на 2025 год).
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ЭкономикаФинансыРФАнтон СилуановФНБМинфинГосдума
 
 
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