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Минтранс проработает механизмы поддержки транспортного строительства - 16.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минтранс проработает механизмы поддержки транспортного строительства
Минтранс проработает механизмы поддержки транспортного строительства - 16.05.2025, ПРАЙМ
Минтранс проработает механизмы поддержки транспортного строительства
Минтранс России по поручению вице-премьера правительства РФ Александра Новака прорабатывает механизмы поддержки транспортного строительства, сообщил журналистам | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T15:35+0300
2025-05-16T15:35+0300
экономика
бизнес
россия
рф
казань
александр новак
валентин иванов
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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Минтранс России по поручению вице-премьера правительства РФ Александра Новака прорабатывает механизмы поддержки транспортного строительства, сообщил журналистам первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов в кулуарах форума "Россия - Исламский мир. KazanForum". Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в четверг провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Он поручил проработать предложенные Минтрансом, представителями компаний и отраслевыми организациями меры поддержки работы предприятий транспортной отрасли. "Механизм поддержки транспортного строительства, мы их обсуждали, это те мероприятия, которые принимаются на уровне правительства... Предложены и обсуждались мероприятия - это, собственно говоря, три направления", - сказал Иванов, отвечая на вопрос РИА Новости о выполнении поручения Новака. Он уточнил, что речь идет об установлении справедливой цены на государственные контракты на стройку. Также прорабатываются вопросы, связанные с установлением в сметных нормативах отраслевой заработной платы, соответствующей текущему рыночному уровню и вопросы донастройки индексации сметной стоимости строительства. "Это позволит более точно определять стоимость в зависимости от того, какое сооружение мы строим, и более точно индексировать его прогнозную стоимость. Вопросы, связанные с ускорением оборачиваемости капитала, - это механизмы, связанные с ускорением приемки работ, те, которые реализовываются с тем, чтобы подрядчики могли меньше средств привлекать оборотных для стройки", - добавил Иванов. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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бизнес, россия, рф, казань, александр новак, валентин иванов
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, КАЗАНЬ, Александр Новак, Валентин Иванов
15:35 16.05.2025
 
Минтранс проработает механизмы поддержки транспортного строительства

Минтранс проработает механизмы поддержки транспортного строительства

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинистерство транспорта РФ
Министерство транспорта РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Минтранс России по поручению вице-премьера правительства РФ Александра Новака прорабатывает механизмы поддержки транспортного строительства, сообщил журналистам первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов в кулуарах форума "Россия - Исламский мир. KazanForum".
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в четверг провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Он поручил проработать предложенные Минтрансом, представителями компаний и отраслевыми организациями меры поддержки работы предприятий транспортной отрасли.
"Механизм поддержки транспортного строительства, мы их обсуждали, это те мероприятия, которые принимаются на уровне правительства... Предложены и обсуждались мероприятия - это, собственно говоря, три направления", - сказал Иванов, отвечая на вопрос РИА Новости о выполнении поручения Новака.
Он уточнил, что речь идет об установлении справедливой цены на государственные контракты на стройку. Также прорабатываются вопросы, связанные с установлением в сметных нормативах отраслевой заработной платы, соответствующей текущему рыночному уровню и вопросы донастройки индексации сметной стоимости строительства.
"Это позволит более точно определять стоимость в зависимости от того, какое сооружение мы строим, и более точно индексировать его прогнозную стоимость. Вопросы, связанные с ускорением оборачиваемости капитала, - это механизмы, связанные с ускорением приемки работ, те, которые реализовываются с тем, чтобы подрядчики могли меньше средств привлекать оборотных для стройки", - добавил Иванов.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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