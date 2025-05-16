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В МИД оценили шансы на урегулирование конфликта на Украине

В МИД оценили шансы на урегулирование конфликта на Украине - 16.05.2025, ПРАЙМ

В МИД оценили шансы на урегулирование конфликта на Украине

Российская сторона сделала все для организации переговоров в Стамбуле, но не отвечает за непрогнозируемое поведение Киева, заявил в пятницу посол МИД России по... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T08:11+0300

2025-05-16T08:11+0300

2025-05-16T08:11+0300

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БИШКЕК, 16 мая – ПРАЙМ. Российская сторона сделала все для организации переговоров в Стамбуле, но не отвечает за непрогнозируемое поведение Киева, заявил в пятницу посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Расписываться за крайне непрогнозируемого, непостоянного оппонента - это не самое благоприятное занятие. Потому что на сегодняшний день мы сделали все, что должны были сделать на данный момент. Мы инициировали, мы подготовили переговорную площадку, мы выставили компетентную, полномочную группу переговорщиков и имеем свои предложения, описанные, соответственно, в документальном формате. Что еще должна была сделать Россия, мне тяжело представить. А каким образом поведет себя украинская делегация, не знаю", - сказал посол на брифинге в Бишкеке, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных перспективах планируемых переговоров. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. В четверг Мединский сообщил в Стамбуле, что российская официальная делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта. Он также сообщил, что делегация будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра.

https://1prime.ru/20250515/delegatsiya-857621644.html

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россия, мировая экономика, стамбул, рф, украина, мединский, владимир путин, дмитрий песков, мид рф