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Подростка на самокате в Москве остановил лжеполицейский - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Подростка на самокате в Москве остановил лжеполицейский
Подростка на самокате в Москве остановил лжеполицейский - 16.05.2025, ПРАЙМ
Подростка на самокате в Москве остановил лжеполицейский
Подростка на самокате в центре Москвы остановил лжеполицейский и под вымышленным предлогом заставил его перевести деньги, возбуждено уголовное дело о... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T05:00+0300
2025-05-16T05:00+0300
общество
бизнес
экономика
москва
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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Подростка на самокате в центре Москвы остановил лжеполицейский и под вымышленным предлогом заставил его перевести деньги, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, в конце марта в полицию обратился ученик 10-го класса, который рассказал, что 30 марта с подругой ехал на арендованном самокате. В какой-то момент ребят остановил незнакомец тоже на электросамокате и заявил, что он является сотрудником полиции, а подростки якобы не остановились по требованию сотрудника ГИБДД и теперь им грозит штраф в 100 тысяч рублей. "Преступник начал убеждать мальчика, что если тот переведет ему деньги, то все будет хорошо. В результате несовершеннолетний перевел мошеннику 5 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что 14 мая правоохранители задержали предполагаемого преступника, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранту избрана мера в виде подписки о невыезде, заключил собеседник агентства.
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общество , бизнес, москва
Общество , Бизнес, Экономика, МОСКВА
05:00 16.05.2025
 
Подростка на самокате в Москве остановил лжеполицейский

Подростка на самокате в центре Москвы остановил лжеполицейский и заставил перевести деньги

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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Подростка на самокате в центре Москвы остановил лжеполицейский и под вымышленным предлогом заставил его перевести деньги, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в конце марта в полицию обратился ученик 10-го класса, который рассказал, что 30 марта с подругой ехал на арендованном самокате. В какой-то момент ребят остановил незнакомец тоже на электросамокате и заявил, что он является сотрудником полиции, а подростки якобы не остановились по требованию сотрудника ГИБДД и теперь им грозит штраф в 100 тысяч рублей.
"Преступник начал убеждать мальчика, что если тот переведет ему деньги, то все будет хорошо. В результате несовершеннолетний перевел мошеннику 5 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что 14 мая правоохранители задержали предполагаемого преступника, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранту избрана мера в виде подписки о невыезде, заключил собеседник агентства.
 
ЭкономикаОбществоБизнесМОСКВА
 
 
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