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"Москвич 3" стал самой популярной моделью, продаваемой в повторный лизинг

"Москвич 3" стал самой популярной моделью, продаваемой в повторный лизинг - 16.05.2025, ПРАЙМ

"Москвич 3" стал самой популярной моделью, продаваемой в повторный лизинг

Автомобиль "Москвич 3" в январе-апреле 2025 года стал самой популярной моделью, продаваемой в повторный лизинг из стока компании "Европлан", его доля составила... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T02:32+0300

2025-05-16T02:32+0300

2025-05-16T02:32+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Автомобиль "Москвич 3" в январе-апреле 2025 года стал самой популярной моделью, продаваемой в повторный лизинг из стока компании "Европлан", его доля составила 12%, сообщили РИА Новости в лизинговой компании. "По данным продаж "Европлана" (с января по апрель 2025 года), наиболее популярным легковым автомобилем, проданным из стока компании в повторный лизинг, стал "Москвич 3". Его доля от общего числа переданных в повторный лизинг легковых авто составила 12%", - говорится в сообщении. Повторный лизинг - это механизм, при котором имущество, бывшее ранее в лизинге, было возвращено лизингодателю, а затем передано новому клиенту по договору лизинга. В топ-5 самых востребованных автомобилей из стока в легковом сегменте вошли также Skoda Rapid, Haval Jolion, BAIC U5, Lada Granta седан. При этом доля каждой модели в повторном лизинге компании составила 5%. В компании уточнили, что количество автомобилей на ее складах, доступных для покупки клинтами и партнерами на сегодняшний день составляет около 4 тысяч штук. В основном это машины возрастом до трех лет. В сегменте легких коммерческих автомобилей наибольшей популярностью пользовался УАЗ "Профи" (9% от общего числа продаж). По 8% от всего повторного лизинга LCV заняли Lada Largus фургон, ГАЗ "Соболь", Ford Transit и Great Wall Poer.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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