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"Москвич 3" стал самой популярной моделью, продаваемой в повторный лизинг
"Москвич 3" стал самой популярной моделью, продаваемой в повторный лизинг - 16.05.2025, ПРАЙМ
"Москвич 3" стал самой популярной моделью, продаваемой в повторный лизинг
Автомобиль "Москвич 3" в январе-апреле 2025 года стал самой популярной моделью, продаваемой в повторный лизинг из стока компании "Европлан", его доля составила... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T02:32+0300
2025-05-16T02:32+0300
2025-05-16T02:32+0300
бизнес
москва
уаз
lada vision 4x4
lada x-cross 5
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Автомобиль "Москвич 3" в январе-апреле 2025 года стал самой популярной моделью, продаваемой в повторный лизинг из стока компании "Европлан", его доля составила 12%, сообщили РИА Новости в лизинговой компании.
"По данным продаж "Европлана" (с января по апрель 2025 года), наиболее популярным легковым автомобилем, проданным из стока компании в повторный лизинг, стал "Москвич 3". Его доля от общего числа переданных в повторный лизинг легковых авто составила 12%", - говорится в сообщении. Повторный лизинг - это механизм, при котором имущество, бывшее ранее в лизинге, было возвращено лизингодателю, а затем передано новому клиенту по договору лизинга.
В топ-5 самых востребованных автомобилей из стока в легковом сегменте вошли также Skoda Rapid, Haval Jolion, BAIC U5, Lada Granta седан. При этом доля каждой модели в повторном лизинге компании составила 5%.
В компании уточнили, что количество автомобилей на ее складах, доступных для покупки клинтами и партнерами на сегодняшний день составляет около 4 тысяч штук. В основном это машины возрастом до трех лет.
В сегменте легких коммерческих автомобилей наибольшей популярностью пользовался УАЗ "Профи" (9% от общего числа продаж). По 8% от всего повторного лизинга LCV заняли Lada Largus фургон, ГАЗ "Соболь", Ford Transit и Great Wall Poer.
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бизнес, москва, уаз, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
Бизнес, МОСКВА, УАЗ, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
"Москвич 3" стал самой популярной моделью, продаваемой в повторный лизинг
"Европлан": "Москвич 3" стал самой популярной моделью, продаваемой в повторный лизинг
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Автомобиль "Москвич 3" в январе-апреле 2025 года стал самой популярной моделью, продаваемой в повторный лизинг из стока компании "Европлан", его доля составила 12%, сообщили РИА Новости в лизинговой компании.
"По данным продаж "Европлана" (с января по апрель 2025 года), наиболее популярным легковым автомобилем, проданным из стока компании в повторный лизинг, стал "Москвич 3". Его доля от общего числа переданных в повторный лизинг легковых авто составила 12%", - говорится в сообщении. Повторный лизинг - это механизм, при котором имущество, бывшее ранее в лизинге, было возвращено лизингодателю, а затем передано новому клиенту по договору лизинга.
В топ-5 самых востребованных автомобилей из стока в легковом сегменте вошли также Skoda Rapid, Haval Jolion, BAIC U5, Lada Granta седан. При этом доля каждой модели в повторном лизинге компании составила 5%.
В компании уточнили, что количество автомобилей на ее складах, доступных для покупки клинтами и партнерами на сегодняшний день составляет около 4 тысяч штук. В основном это машины возрастом до трех лет.
В сегменте легких коммерческих автомобилей наибольшей популярностью пользовался УАЗ "Профи" (9% от общего числа продаж). По 8% от всего повторного лизинга LCV заняли Lada Largus фургон, ГАЗ "Соболь", Ford Transit и Great Wall Poer.