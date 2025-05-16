https://1prime.ru/20250516/multitur-857641182.html

Продажи туров в Крым выросли на 60%

Продажи туров в Крым выросли на 60% - 16.05.2025, ПРАЙМ

Продажи туров в Крым выросли на 60%

Продажи туров в Крым на популярные у туристов период, июль-август, выросли у туроператора "Мультитур" на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T12:52+0300

2025-05-16T12:52+0300

2025-05-16T12:52+0300

экономика

бизнес

туризм

крым

севастополь

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/63/841766377_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_60799183ca5ce178558bc29091be1dd0.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Продажи туров в Крым на популярные у туристов период, июль-август, выросли у туроператора "Мультитур" на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом на июнь и сентябрь динамика лишь немного ниже - прирост на 30-40%, сообщила журналистам гендиректор компании Юлия Высоканова. "Хотелось бы отметить особенно Крым. Мы наблюдаем восстановление спроса с прошлого года. И в этом году спрос устойчиво растет... Если брать именно, скажем так, самые популярные месяцы - июль, август, то рост бронирований по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - плюс 60%. Если брать июнь и сентябрь, то есть бархатный сезон, в районе от 30 до 40%", - сказала Высоканова. "Я хотела бы отметить также, что рост цен в этом году по Крыму составил в районе от 10 до 20%", - добавила она. Она отметила также, что за последние две недели рост бронирования туров в Крым и Севастополь выросли на 44%. "Очень популярен в этом году Коктебель. Он показывает рост практически вдвое. Дальше, если смотреть по побережью, Ялта - в районе 45% плюс, Алушта - где-то в районе 40-41% и Феодосия плюс 36%", - уточнила глава компании.

https://1prime.ru/20250516/rst-857639455.html

крым

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, крым, севастополь