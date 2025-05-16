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Продажи туров в Крым выросли на 60% - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Продажи туров в Крым выросли на 60%
Продажи туров в Крым выросли на 60% - 16.05.2025, ПРАЙМ
Продажи туров в Крым выросли на 60%
Продажи туров в Крым на популярные у туристов период, июль-август, выросли у туроператора "Мультитур" на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T12:52+0300
2025-05-16T12:52+0300
экономика
бизнес
туризм
крым
севастополь
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Продажи туров в Крым на популярные у туристов период, июль-август, выросли у туроператора "Мультитур" на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом на июнь и сентябрь динамика лишь немного ниже - прирост на 30-40%, сообщила журналистам гендиректор компании Юлия Высоканова. "Хотелось бы отметить особенно Крым. Мы наблюдаем восстановление спроса с прошлого года. И в этом году спрос устойчиво растет... Если брать именно, скажем так, самые популярные месяцы - июль, август, то рост бронирований по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - плюс 60%. Если брать июнь и сентябрь, то есть бархатный сезон, в районе от 30 до 40%", - сказала Высоканова. "Я хотела бы отметить также, что рост цен в этом году по Крыму составил в районе от 10 до 20%", - добавила она. Она отметила также, что за последние две недели рост бронирования туров в Крым и Севастополь выросли на 44%. "Очень популярен в этом году Коктебель. Он показывает рост практически вдвое. Дальше, если смотреть по побережью, Ялта - в районе 45% плюс, Алушта - где-то в районе 40-41% и Феодосия плюс 36%", - уточнила глава компании.
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бизнес, туризм, крым, севастополь
Экономика, Бизнес, Туризм, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ
12:52 16.05.2025
 
Продажи туров в Крым выросли на 60%

"Мультитур": продажи туров в Крым на июль-август выросли на 60%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКрым
Крым - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Продажи туров в Крым на популярные у туристов период, июль-август, выросли у туроператора "Мультитур" на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом на июнь и сентябрь динамика лишь немного ниже - прирост на 30-40%, сообщила журналистам гендиректор компании Юлия Высоканова.
"Хотелось бы отметить особенно Крым. Мы наблюдаем восстановление спроса с прошлого года. И в этом году спрос устойчиво растет... Если брать именно, скажем так, самые популярные месяцы - июль, август, то рост бронирований по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - плюс 60%. Если брать июнь и сентябрь, то есть бархатный сезон, в районе от 30 до 40%", - сказала Высоканова.
"Я хотела бы отметить также, что рост цен в этом году по Крыму составил в районе от 10 до 20%", - добавила она.
Она отметила также, что за последние две недели рост бронирования туров в Крым и Севастополь выросли на 44%. "Очень популярен в этом году Коктебель. Он показывает рост практически вдвое. Дальше, если смотреть по побережью, Ялта - в районе 45% плюс, Алушта - где-то в районе 40-41% и Феодосия плюс 36%", - уточнила глава компании.
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