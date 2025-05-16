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В МВД описали характерные черты мошенника

В МВД описали характерные черты мошенника - 16.05.2025, ПРАЙМ

В МВД описали характерные черты мошенника

Мошенник - это профессионал обмана, он хитер и технически подкован, спугнуть его можно только уточняющими вопросами и собственной осведомленностью, информирует... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T09:06+0300

2025-05-16T09:06+0300

2025-05-16T09:06+0300

экономика

общество

москва

мвд

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Мошенник - это профессионал обмана, он хитер и технически подкован, спугнуть его можно только уточняющими вопросами и собственной осведомленностью, информирует управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Характерные черты: уверен в своем превосходстве над гражданами… Хитер и изворотлив… Профессионал обмана… Технически подкован… Боится уточняющих вопросов и проверки информации. Теряет интерес, если чувствует уверенность и осведомлённость собеседника", - говорится в сообщении. Правоохранители отметили, что внешне мошенники ничем не примечательны, они сливаются с толпой, при этом они всегда играют на эмоциях, а также создают ложную срочность. Главными инструментами мошенников остаются взломанные аккаунты и чужие личности, поддельные документы, вредоносные программы.

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общество , москва, мвд