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МВД объяснило, как мошенники выдают себя за работников школы - 16.05.2025, ПРАЙМ
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МВД объяснило, как мошенники выдают себя за работников школы
МВД объяснило, как мошенники выдают себя за работников школы - 16.05.2025, ПРАЙМ
МВД объяснило, как мошенники выдают себя за работников школы
Мошенники выдают себя за работников образовательной организации и требуют, назвав код, подтвердить номер телефона якобы для электронного журнала, сообщается в... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T17:08+0300
2025-05-16T17:08+0300
мошенничество
технологии
общество
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Мошенники выдают себя за работников образовательной организации и требуют, назвав код, подтвердить номер телефона якобы для электронного журнала, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники выдают себя за работников образовательной организации, требуют подтвердить номер телефона якобы для электронного журнала. Вместо номера гражданину направляют код авторизации от портала "Госуслуги", после чего мошенническая атака продолжается", - говорится в сообщении. В качестве примера опубликовано видео со звонком якобы завуча школы подростку. Правоохранители призвали граждан никому не сообщать коды по телефону.
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технологии, общество , москва, мвд
Мошенничество, Технологии, Общество , МОСКВА, МВД
17:08 16.05.2025
 
МВД объяснило, как мошенники выдают себя за работников школы

МВД: мошенники выдают себя за работников образовательной организации

© РИА Новости . Яков Андреев!Работа за компьютером. Архивное фото.
!Работа за компьютером. Архивное фото. - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Яков Андреев
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Мошенники выдают себя за работников образовательной организации и требуют, назвав код, подтвердить номер телефона якобы для электронного журнала, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники выдают себя за работников образовательной организации, требуют подтвердить номер телефона якобы для электронного журнала. Вместо номера гражданину направляют код авторизации от портала "Госуслуги", после чего мошенническая атака продолжается", - говорится в сообщении.
В качестве примера опубликовано видео со звонком якобы завуча школы подростку.
Правоохранители призвали граждан никому не сообщать коды по телефону.
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МошенничествоТехнологииОбществоМОСКВАМВД
 
 
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