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МВД объяснило, как мошенники выдают себя за работников школы
МВД объяснило, как мошенники выдают себя за работников школы - 16.05.2025, ПРАЙМ
МВД объяснило, как мошенники выдают себя за работников школы
Мошенники выдают себя за работников образовательной организации и требуют, назвав код, подтвердить номер телефона якобы для электронного журнала, сообщается в... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T17:08+0300
2025-05-16T17:08+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Мошенники выдают себя за работников образовательной организации и требуют, назвав код, подтвердить номер телефона якобы для электронного журнала, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники выдают себя за работников образовательной организации, требуют подтвердить номер телефона якобы для электронного журнала. Вместо номера гражданину направляют код авторизации от портала "Госуслуги", после чего мошенническая атака продолжается", - говорится в сообщении. В качестве примера опубликовано видео со звонком якобы завуча школы подростку. Правоохранители призвали граждан никому не сообщать коды по телефону.
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Мошенничество, Технологии, Общество , МОСКВА, МВД
МВД объяснило, как мошенники выдают себя за работников школы
МВД: мошенники выдают себя за работников образовательной организации
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Мошенники выдают себя за работников образовательной организации и требуют, назвав код, подтвердить номер телефона якобы для электронного журнала, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники выдают себя за работников образовательной организации, требуют подтвердить номер телефона якобы для электронного журнала. Вместо номера гражданину направляют код авторизации от портала "Госуслуги", после чего мошенническая атака продолжается", - говорится в сообщении.
В качестве примера опубликовано видео со звонком якобы завуча школы подростку.
Правоохранители призвали граждан никому не сообщать коды по телефону.
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