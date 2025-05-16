https://1prime.ru/20250516/nabiullina-857631983.html

Набиуллина рассказала о подготовке российских компаний к IPO

Набиуллина рассказала о подготовке российских компаний к IPO - 16.05.2025, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о подготовке российских компаний к IPO

Несколько десятков российских компаний готовятся к первичному размещению своих акций на бирже (IPO), но выжидают роста рынка, заявила глава Банка России Эльвира | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T10:25+0300

2025-05-16T10:25+0300

2025-05-16T10:25+0300

экономика

рынок

акции

эльвира набиуллина

ipo

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Несколько десятков российских компаний готовятся к первичному размещению своих акций на бирже (IPO), но выжидают роста рынка, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Если у нас в 2023-2024 году был разгон размещений, то в этом году у нас только одно IPO, одно SPO (вторичное размещение - ред.). Наверное, это где-то естественный процесс. Многие компании, вернее, несколько десятков компаний, мы знаем, готовятся к размещениям на рынке, но сейчас выжидают, когда рынок пойдет к росту", - сказала она на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".

https://1prime.ru/20250513/ipo-857533423.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, эльвира набиуллина, ipo