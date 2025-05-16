https://1prime.ru/20250516/nabiullina-857634699.html

Набиуллина рассказала о потенциале институциональных инвесторов

Набиуллина рассказала о потенциале институциональных инвесторов - 16.05.2025, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о потенциале институциональных инвесторов

Потенциал участия институциональных инвесторов при первичных размещениях акций на бирже пока совсем не раскрыт, они слабо участвуют в размещениях, сообщила... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T11:19+0300

2025-05-16T11:19+0300

2025-05-16T11:19+0300

экономика

финансы

рынок

эльвира набиуллина

банк россия

науфор

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Потенциал участия институциональных инвесторов при первичных размещениях акций на бирже пока совсем не раскрыт, они слабо участвуют в размещениях, сообщила заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок". "У нас совсем не раскрыт потенциал институциональных инвесторов... Институциональный инвестор слабо участвует размещениях", - сообщила Набиуллина. Глава ЦБ считает, что первой очевидной причиной, почему институциональные инвесторы слабо участвуют в размещениях, это то, что им не так интересны малые объемы размещений, поэтому надо стимулировать крупные компании выходить на рынок. Второй причиной Набиуллина назвала то, что институциональные инвесторы более требовательны к качеству IPO, к качеству аналитики, к раскрытию информации. "И это то, над чем надо работать, в том числе чтобы привлечь институциональных инвесторов", - подчеркнула она. Вместе с тем глава ЦБ отметила, что розничные инвесторы сейчас - основные инвесторы на рынке, в последних размещениях их доля доходила до 90-100%, потому что остались в основном отечественные инвесторы, а институциональными были в основном зарубежные.

https://1prime.ru/20250516/nabiullina-857631983.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынок, эльвира набиуллина, банк россия, науфор