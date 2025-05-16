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Набиуллина рассказала о потенциале институциональных инвесторов - 16.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250516/nabiullina-857634699.html
Набиуллина рассказала о потенциале институциональных инвесторов
Набиуллина рассказала о потенциале институциональных инвесторов - 16.05.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о потенциале институциональных инвесторов
Потенциал участия институциональных инвесторов при первичных размещениях акций на бирже пока совсем не раскрыт, они слабо участвуют в размещениях, сообщила... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T11:19+0300
2025-05-16T11:19+0300
экономика
финансы
рынок
эльвира набиуллина
банк россия
науфор
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Потенциал участия институциональных инвесторов при первичных размещениях акций на бирже пока совсем не раскрыт, они слабо участвуют в размещениях, сообщила заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок". "У нас совсем не раскрыт потенциал институциональных инвесторов... Институциональный инвестор слабо участвует размещениях", - сообщила Набиуллина. Глава ЦБ считает, что первой очевидной причиной, почему институциональные инвесторы слабо участвуют в размещениях, это то, что им не так интересны малые объемы размещений, поэтому надо стимулировать крупные компании выходить на рынок. Второй причиной Набиуллина назвала то, что институциональные инвесторы более требовательны к качеству IPO, к качеству аналитики, к раскрытию информации. "И это то, над чем надо работать, в том числе чтобы привлечь институциональных инвесторов", - подчеркнула она. Вместе с тем глава ЦБ отметила, что розничные инвесторы сейчас - основные инвесторы на рынке, в последних размещениях их доля доходила до 90-100%, потому что остались в основном отечественные инвесторы, а институциональными были в основном зарубежные.
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финансы, рынок, эльвира набиуллина, банк россия, науфор
Экономика, Финансы, Рынок, Эльвира Набиуллина, банк Россия, НАУФОР
11:19 16.05.2025
 
Набиуллина рассказала о потенциале институциональных инвесторов

Набиуллина: потенциал участия институциональных инвесторов в IPO пока не раскрыт

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Потенциал участия институциональных инвесторов при первичных размещениях акций на бирже пока совсем не раскрыт, они слабо участвуют в размещениях, сообщила заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".
"У нас совсем не раскрыт потенциал институциональных инвесторов... Институциональный инвестор слабо участвует размещениях", - сообщила Набиуллина.
Глава ЦБ считает, что первой очевидной причиной, почему институциональные инвесторы слабо участвуют в размещениях, это то, что им не так интересны малые объемы размещений, поэтому надо стимулировать крупные компании выходить на рынок.
Второй причиной Набиуллина назвала то, что институциональные инвесторы более требовательны к качеству IPO, к качеству аналитики, к раскрытию информации. "И это то, над чем надо работать, в том числе чтобы привлечь институциональных инвесторов", - подчеркнула она.
Вместе с тем глава ЦБ отметила, что розничные инвесторы сейчас - основные инвесторы на рынке, в последних размещениях их доля доходила до 90-100%, потому что остались в основном отечественные инвесторы, а институциональными были в основном зарубежные.
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Набиуллина рассказала о подготовке российских компаний к IPO
10:25
 
ЭкономикаФинансыРынокЭльвира Набиуллинабанк РоссияНАУФОР
 
 
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