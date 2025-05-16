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ЦБ выступил против развития рынка акций ценой роста риска для пенсионеров

ЦБ выступил против развития рынка акций ценой роста риска для пенсионеров - 16.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ выступил против развития рынка акций ценой роста риска для пенсионеров

Банк России выступает против развития российского рынка акций ценой увеличения риска для средств будущих пенсионеров, заявила глава регулятора Эльвира... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T12:00+0300

2025-05-16T12:00+0300

2025-05-16T12:00+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Банк России выступает против развития российского рынка акций ценой увеличения риска для средств будущих пенсионеров, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок". "Вы предлагаете развитие рынка акций за счет повышения риска для будущих пенсионеров. Вы прямо это сказали. Мы с этим никогда не согласимся. Мы помним прекрасно и проходили все вместе с вами, скажем так мягко, наведение порядка в негосударственных пенсионных фондах, когда пенсионные фонды брали на себя достаточно много риска. И те механизмы, от которых вы предлагаете отказаться, - это как раз страховка для того чтобы не вернуться в эту ситуацию", - ответила она на вопрос президента НАУФОР Алексея Тимофеева о возможности более рискованного инвестирования НПФ в акции. "Что значит оказаться от фидуциарной ответственности? К примеру, это означает возврат к ситуации 2018 года, когда отдельные негосударственные пенсионные фонды покупали заведомо невыгодные для будущих пенсионеров активы без всякой ответственности", - продолжила глава регулятора. По ее словам, ЦБ РФ не собирается отказываться и от стресс-тестирования. "Мы собираемся, наоборот, развивать этот механизм, потому что этот механизм позволяет убедиться, что права пенсионеров будут защищены в любой сложной ситуации", - добавила Набиуллина. "Некоторые шаги в обсуждении с вами, не радикальные, но шаги по тому, чтобы снять излишние барьеры для вложения НПФ в рынок капитала, мы делаем. Вы помните, мы уменьшили сумму IPO (первичное публичное размещение акций - ред.) с 50 до 3 миллиардов рублей для того, чтобы НПФ могли выкладывать, разрешили процентные свопы на внебиржевом рынке", - напомнила она. По ее словам, в планах у ЦБ РФ облегчить некоторые требования по структуре состава активов, которые у пенсионных фондов есть, и разрешать им покупать акции не из индекса Мосбиржи. "То есть, какую-то настройку мы можем делать, но принципиально, мне кажется, надо работать над системным повышением качества рынка акций, тогда у нас не будет этих вопросов. Но развивать рынок акций за счет перекладывания рисков на будущих пенсионеров - мы с этим не согласимся", - заключила она.

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финансы, россия, рф, москва, эльвира набиуллина, алексей тимофеев, нпф, науфор, мосбиржа