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ЦБ планирует упростить регулирование выпуска простых ценных бумаг - 16.05.2025, ПРАЙМ
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ЦБ планирует упростить регулирование выпуска простых ценных бумаг
ЦБ планирует упростить регулирование выпуска простых ценных бумаг - 16.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ планирует упростить регулирование выпуска простых ценных бумаг
Центробанк планирует облегчать регулирование выпуска простых ценных бумаг, снижая разницу требований к традиционным инструментам и цифровым финансовым активам... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T12:00+0300
2025-05-16T12:00+0300
банк россии
финансы
рынок
эльвира набиуллина
цфа
науфор
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Центробанк планирует облегчать регулирование выпуска простых ценных бумаг, снижая разницу требований к традиционным инструментам и цифровым финансовым активам (ЦФА), и сближать это регулирование, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2025". "Мы хотим упростить правила выпуска простых ценных бумаг. Если это простые ценные бумаги, где номинал возвращается, денежные проценты - вообще можно без проспекта эмиссии, без двойного контроля, потому что там есть контроль, по сути дела, депозитариев, мы готовы на это идти", - сказала она. С другой стороны, ЦБ готовит изменения и в регулировании ЦФА. Речь идет о требованиях к раскрытию информации, о критериях доступа неквалифицированных инвесторов, правилах и последствиях делистинга. "Это то, где мы хотим выровнять эти условия. И на наш взгляд это позволит нам развивать оба рынка", - сказала Набиуллина. "Мы к рынку ценных бумаг через призму ЦФА стали по-другому относиться. Мы видим, что там можно упростить. И мы планируем провести такую работу", - пояснила она, отметив, что регулирование ЦФА значительно отличается от регулирования рынка ценных бумаг. "И есть арбитраж, с этим невозможно спорить", - сказала Набиуллина. По данным ЦБ, бизнес в России в последнее время чаще стал экспериментировать с выпуском более сложных ЦФА, но по-прежнему 90% цифровых инструментов - это достаточно простые продукты, по сути - аналоги краткосрочных облигаций. Бизнес отдает предпочтение ЦФА в том числе из-за разницы в требованиях: выпуск ЦФА дешевле и быстрее. Набиуллина перечислила и другие отличия между ЦФА и облигациями. "ЦФА нельзя приобрести сегодня через брокера или на бирже. Условия налогообложения тоже не в пользу ЦФА. Но одновременно в форме ЦФА можно структурировать гораздо больше инструментов, чем в ценных бумагах. Они могут выступать и как аналог банковской гарантии, и как аналог факторинга, и использоваться в трансграничных расчетах, в отличие от ценных бумаг", - отметила глава ЦБ. По мнению регулятора, было бы неправильно отказываться от отдельного регулирования ЦФА. Но ЦБ готов постепенно устранять разницу в регуляторных требованиях, заключила она.
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финансы, рынок, эльвира набиуллина, цфа, науфор
Банк России, Финансы, Рынок, Эльвира Набиуллина, ЦФА, НАУФОР
12:00 16.05.2025
 
ЦБ планирует упростить регулирование выпуска простых ценных бумаг

Набиуллина: ЦБ планирует упростить регулирование выпуска простых ценных бумаг

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Центробанк планирует облегчать регулирование выпуска простых ценных бумаг, снижая разницу требований к традиционным инструментам и цифровым финансовым активам (ЦФА), и сближать это регулирование, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2025".
"Мы хотим упростить правила выпуска простых ценных бумаг. Если это простые ценные бумаги, где номинал возвращается, денежные проценты - вообще можно без проспекта эмиссии, без двойного контроля, потому что там есть контроль, по сути дела, депозитариев, мы готовы на это идти", - сказала она.
С другой стороны, ЦБ готовит изменения и в регулировании ЦФА. Речь идет о требованиях к раскрытию информации, о критериях доступа неквалифицированных инвесторов, правилах и последствиях делистинга. "Это то, где мы хотим выровнять эти условия. И на наш взгляд это позволит нам развивать оба рынка", - сказала Набиуллина.
"Мы к рынку ценных бумаг через призму ЦФА стали по-другому относиться. Мы видим, что там можно упростить. И мы планируем провести такую работу", - пояснила она, отметив, что регулирование ЦФА значительно отличается от регулирования рынка ценных бумаг. "И есть арбитраж, с этим невозможно спорить", - сказала Набиуллина.
По данным ЦБ, бизнес в России в последнее время чаще стал экспериментировать с выпуском более сложных ЦФА, но по-прежнему 90% цифровых инструментов - это достаточно простые продукты, по сути - аналоги краткосрочных облигаций.
Бизнес отдает предпочтение ЦФА в том числе из-за разницы в требованиях: выпуск ЦФА дешевле и быстрее. Набиуллина перечислила и другие отличия между ЦФА и облигациями.
"ЦФА нельзя приобрести сегодня через брокера или на бирже. Условия налогообложения тоже не в пользу ЦФА. Но одновременно в форме ЦФА можно структурировать гораздо больше инструментов, чем в ценных бумагах. Они могут выступать и как аналог банковской гарантии, и как аналог факторинга, и использоваться в трансграничных расчетах, в отличие от ценных бумаг", - отметила глава ЦБ.
По мнению регулятора, было бы неправильно отказываться от отдельного регулирования ЦФА. Но ЦБ готов постепенно устранять разницу в регуляторных требованиях, заключила она.
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Банк РоссииФинансыРынокЭльвира НабиуллинаЦФАНАУФОР
 
 
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