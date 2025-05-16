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СВР: ЕС и Британия прорабатывают "постановку на поток" украинского сценария

СВР: ЕС и Британия прорабатывают "постановку на поток" украинского сценария - 16.05.2025, ПРАЙМ

СВР: ЕС и Британия прорабатывают "постановку на поток" украинского сценария

ЕС и Великобритания прорабатывают варианты "постановки на поток" украинского сценария в других странах через разжигание национализма, заявил директор Службы... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T09:46+0300

2025-05-16T09:46+0300

2025-05-16T09:46+0300

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ДУШАНБЕ, 16 мая – ПРАЙМ. ЕС и Великобритания прорабатывают варианты "постановки на поток" украинского сценария в других странах через разжигание национализма, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Основная ставка делается на адресную работу с уязвимыми к индоктринированию социальными группами. Речь идет прежде всего об этнических и конфессиональных меньшинствах, о женщинах и молодежи. Прорабатываются, в частности, варианты постановки на поток одиозного украинского сценария", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе. Этот сценарий, по словам Нарышкина, подразумевает, что под предлогом содействия укреплению национальной идентичности будет разжигаться "узкий местечковый национализм", а дальше на этой почве начнётся стимулирование общественно-политического раскола. "Поступают сведения об устойчивых контактах европейцев с националистическими партиями и движениями на пространстве СНГ", - добавил Нарышкин.

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россия, газ, великобритания, душанбе, сергей нарышкин, снг, ес