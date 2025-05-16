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В Кремле ответили на вопрос о возобновлении партнерства России с НАТО
В Кремле ответили на вопрос о возобновлении партнерства России с НАТО - 16.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о возобновлении партнерства России с НАТО
Вести диалог о восстановлении партнерства России с НАТО в настоящее время трудно, альянс фактически воюет с Россией. Об этом сообщил официальный представитель... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T13:06+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Вести диалог о восстановлении партнерства России с НАТО в настоящее время трудно, альянс фактически воюет с Россией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Конечно, сейчас говорить о возобновлении какого-то партнерства, какого-то диалога, когда НАТО как Северо-атлантический альянс фактически воюет с Российской Федерацией, трудно об этом говорить, безусловно ", - отметил пресс-секретарь главы государства в рамках беседы с журналистами.Песков также добавил, что субстантивных предложений по возобновлению работы совета Россия-НАТО пока не наблюдалось.Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что США дополнили свое предложение по урегулированию конфликта на Украине идеей возобновить работу совета Россия-НАТО. Совет фактически прекратил свою работу в 2022 году.
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, РФ, США, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле ответили на вопрос о возобновлении партнерства России с НАТО
Песков: говорить о возобновлении партнерства России с НАТО сейчас трудно
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Вести диалог о восстановлении партнерства России с НАТО в настоящее время трудно, альянс фактически воюет с Россией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Конечно, сейчас говорить о возобновлении какого-то партнерства, какого-то диалога, когда НАТО как Северо-атлантический альянс фактически воюет с Российской Федерацией, трудно об этом говорить, безусловно ", - отметил пресс-секретарь главы государства в рамках беседы с журналистами.
Песков также добавил, что субстантивных предложений по возобновлению работы совета Россия-НАТО пока не наблюдалось.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что США дополнили свое предложение по урегулированию конфликта на Украине идеей возобновить работу совета Россия-НАТО.
Совет фактически прекратил свою работу в 2022 году.
СМИ: США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО