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В Кремле ответили на вопрос о возобновлении партнерства России с НАТО

В Кремле ответили на вопрос о возобновлении партнерства России с НАТО - 16.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос о возобновлении партнерства России с НАТО

Вести диалог о восстановлении партнерства России с НАТО в настоящее время трудно, альянс фактически воюет с Россией. Об этом сообщил официальный представитель... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T13:06+0300

2025-05-16T13:06+0300

2025-05-16T13:06+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Вести диалог о восстановлении партнерства России с НАТО в настоящее время трудно, альянс фактически воюет с Россией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Конечно, сейчас говорить о возобновлении какого-то партнерства, какого-то диалога, когда НАТО как Северо-атлантический альянс фактически воюет с Российской Федерацией, трудно об этом говорить, безусловно ", - отметил пресс-секретарь главы государства в рамках беседы с журналистами.Песков также добавил, что субстантивных предложений по возобновлению работы совета Россия-НАТО пока не наблюдалось.Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что США дополнили свое предложение по урегулированию конфликта на Украине идеей возобновить работу совета Россия-НАТО. Совет фактически прекратил свою работу в 2022 году.

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россия, мировая экономика, москва, рф, сша, дмитрий песков, нато