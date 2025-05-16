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Белоруссия и РФ согласовали шаги по укреплению обороны, заявил глава МО РБ - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Белоруссия и РФ согласовали шаги по укреплению обороны, заявил глава МО РБ
Белоруссия и РФ согласовали шаги по укреплению обороны, заявил глава МО РБ - 16.05.2025, ПРАЙМ
Белоруссия и РФ согласовали шаги по укреплению обороны, заявил глава МО РБ
Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил в пятницу, что Минск и Москва будут принимать необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T14:27+0300
2025-05-16T14:46+0300
политика
рф
белоруссия
оборона
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МИНСК, 16 мая- ПРАЙМ. Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил в пятницу, что Минск и Москва будут принимать необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на Белоруссию и РФ, взгляды сторон на обеспечение безопасности Союзного государства полностью совпадают."Мы стояли и впредь будем стоять плечом к плечу на страже безопасности наших стран и народов и будем принимать все необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на Республику Беларусь и Российскую Федерацию", - сказал министр по итогам переговоров с министром обороны России Андреем Белоусовым в Минске в пятницу. Его слова приводит Telegram-канал белорусского оборонного ведомства.При этом глава минобороны Белоруссии подчеркнул, что встреча у главы Белоруссии Александра Лукашенко и последующие переговоры министров обороны показали совпадение взглядов на обеспечение безопасности Союзного государства."Состоявшиеся мероприятия позволили комплексно обсудить актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере и обеспечения безопасности Союзного государства. Наши взгляды в этой области полностью совпадают", - сказал Хренин.Вместе с тем министр заявил, что он и министр обороны РФ Андреем Белоусовым согласовали шаги по укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии."Встреча с президентом Республики Беларусь продемонстрировала, что глава белорусского государства держит на контроле все аспекты наших отношений, а военное и военно-техническое сотрудничество является краеугольным камнем межгосударственного взаимодействия", - цитирует слова Хренин Telegram-канал министерства."Сегодня мы согласовали дальнейшие шаги по поддержанию и укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии в случае ее развязывания", - сказал Хренин.
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рф, белоруссия, оборона
Политика, РФ, БЕЛОРУССИЯ, оборона
14:27 16.05.2025 (обновлено: 14:46 16.05.2025)
 
Белоруссия и РФ согласовали шаги по укреплению обороны, заявил глава МО РБ

Глава МО РБ: Белоруссия и РФ согласовали шаги по укреплению оборонного потенциала

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
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МИНСК, 16 мая- ПРАЙМ. Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил в пятницу, что Минск и Москва будут принимать необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на Белоруссию и РФ, взгляды сторон на обеспечение безопасности Союзного государства полностью совпадают.
"Мы стояли и впредь будем стоять плечом к плечу на страже безопасности наших стран и народов и будем принимать все необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на Республику Беларусь и Российскую Федерацию", - сказал министр по итогам переговоров с министром обороны России Андреем Белоусовым в Минске в пятницу. Его слова приводит Telegram-канал белорусского оборонного ведомства.
При этом глава минобороны Белоруссии подчеркнул, что встреча у главы Белоруссии Александра Лукашенко и последующие переговоры министров обороны показали совпадение взглядов на обеспечение безопасности Союзного государства.
"Состоявшиеся мероприятия позволили комплексно обсудить актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере и обеспечения безопасности Союзного государства. Наши взгляды в этой области полностью совпадают", - сказал Хренин.
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Вместе с тем министр заявил, что он и министр обороны РФ Андреем Белоусовым согласовали шаги по укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии.
"Встреча с президентом Республики Беларусь продемонстрировала, что глава белорусского государства держит на контроле все аспекты наших отношений, а военное и военно-техническое сотрудничество является краеугольным камнем межгосударственного взаимодействия", - цитирует слова Хренин Telegram-канал министерства.
"Сегодня мы согласовали дальнейшие шаги по поддержанию и укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии в случае ее развязывания", - сказал Хренин.
 
ПолитикаРФБЕЛОРУССИЯоборона
 
 
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