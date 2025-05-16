https://1prime.ru/20250516/overchuk-857633268.html

Россия получила от Афганистана перечень проектов в ряде отраслей экономики

Россия получила от Афганистана перечень проектов в ряде отраслей экономики - 16.05.2025, ПРАЙМ

Россия получила от Афганистана перечень проектов в ряде отраслей экономики

Россия получила от Афганистана перечень проектных предложений в ряде отраслей экономики, они сейчас прорабатываются компетентными ведомствами в Москве, заявил... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T10:47+0300

2025-05-16T10:47+0300

2025-05-16T10:47+0300

россия

казань

афганистан

москва

алексей оверчук

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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Россия получила от Афганистана перечень проектных предложений в ряде отраслей экономики, они сейчас прорабатываются компетентными ведомствами в Москве, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Мы получили от афганского правительства перечень проектных предложений в самых различных отраслях экономики для совместной реализации. Эти предложения сейчас детально прорабатываются нашими заинтересованными ведомствами совместно с представителями делового сообщества", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum".

https://1prime.ru/20250221/torgovlya-855133907.html

казань

афганистан

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россия, казань, афганистан, москва, алексей оверчук