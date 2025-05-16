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Россия получила от Афганистана перечень проектов в ряде отраслей экономики - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Россия получила от Афганистана перечень проектов в ряде отраслей экономики
Россия получила от Афганистана перечень проектов в ряде отраслей экономики - 16.05.2025, ПРАЙМ
Россия получила от Афганистана перечень проектов в ряде отраслей экономики
Россия получила от Афганистана перечень проектных предложений в ряде отраслей экономики, они сейчас прорабатываются компетентными ведомствами в Москве, заявил... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T10:47+0300
2025-05-16T10:47+0300
россия
казань
афганистан
москва
алексей оверчук
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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Россия получила от Афганистана перечень проектных предложений в ряде отраслей экономики, они сейчас прорабатываются компетентными ведомствами в Москве, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Мы получили от афганского правительства перечень проектных предложений в самых различных отраслях экономики для совместной реализации. Эти предложения сейчас детально прорабатываются нашими заинтересованными ведомствами совместно с представителями делового сообщества", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum".
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россия, казань, афганистан, москва, алексей оверчук
РОССИЯ, КАЗАНЬ, АФГАНИСТАН, МОСКВА, Алексей Оверчук
10:47 16.05.2025
 
Россия получила от Афганистана перечень проектов в ряде отраслей экономики

Оверчук: РФ получила от Афганистана перечень проектов в ряде отраслей экономики

© РИА Новости . Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Россия получила от Афганистана перечень проектных предложений в ряде отраслей экономики, они сейчас прорабатываются компетентными ведомствами в Москве, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Мы получили от афганского правительства перечень проектных предложений в самых различных отраслях экономики для совместной реализации. Эти предложения сейчас детально прорабатываются нашими заинтересованными ведомствами совместно с представителями делового сообщества", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum".
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РОССИЯКАЗАНЬАФГАНИСТАНМОСКВААлексей Оверчук
 
 
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