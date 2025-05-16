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Оверчук предупредил ЕС о последствиях отказа от российских удобрений - 16.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250516/overchuk-857640301.html
Оверчук предупредил ЕС о последствиях отказа от российских удобрений
Оверчук предупредил ЕС о последствиях отказа от российских удобрений - 16.05.2025, ПРАЙМ
Оверчук предупредил ЕС о последствиях отказа от российских удобрений
Введение Евросоюзом заградительных пошлин на импортируемые из России удобрения привело бы к росту цен на продовольствие в странах ЕС, считает вице-премьер РФ... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T12:40+0300
2025-05-16T12:40+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
рф
белоруссия
алексей оверчук
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Введение Евросоюзом заградительных пошлин на импортируемые из России удобрения привело бы к росту цен на продовольствие в странах ЕС, считает вице-премьер РФ Алексей Оверчук. В четверг источник в Европарламенте сообщил РИА Новости, что комитет по внешней торговле ЕП утвердил предложение о повышении пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии. В пресс-службе Европарламента ранее РИА Новости уточняли, что, предварительно, голосование на пленарной сессии по этому предложению запланировано на 21 мая. "Если бы там люди чуть-чуть разбирались в рыночной экономике, они бы понимали, что применение минеральных удобрений влияет на повышение урожайности и на рост предложения на соответствующих рынках, что в конечном итоге влияет на потребительскую корзину. Это говорит об уровне понимания людей, которые сегодня управляют ЕС. Если они хотят повышения цен на продовольствие и роста инфляции в своих странах, как говорится, ветер им в спину", - сказал он в интервью каналу "Россия 24", комментируя возможный эффект в случае введения ЕС заградительных пошлин на удобрения из РФ. Крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в своем заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, ранее выразило опасение в связи с негативным влиянием на европейских сельхозпроизводителей новых пошлин на удобрения и другую продукцию из РФ, призвав европейские институты пересмотреть проект постановления. Там указали, что в нынешнем виде предложение Совета ЕС ставит отрасль в ЕС под угрозу. Сельхозпроизводители просили отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран. Они также призвали ввести меры контроля за ценами на удобрения.
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сельское хозяйство, россия, рф, белоруссия, алексей оверчук, ес
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, БЕЛОРУССИЯ, Алексей Оверчук, ЕС
12:40 16.05.2025
 
Оверчук предупредил ЕС о последствиях отказа от российских удобрений

Оверчук: введение ЕС заградительных пошлин на удобрения приведет к росту цен на продукты

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© fotolia.com / Henner Damke
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Введение Евросоюзом заградительных пошлин на импортируемые из России удобрения привело бы к росту цен на продовольствие в странах ЕС, считает вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
В четверг источник в Европарламенте сообщил РИА Новости, что комитет по внешней торговле ЕП утвердил предложение о повышении пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии. В пресс-службе Европарламента ранее РИА Новости уточняли, что, предварительно, голосование на пленарной сессии по этому предложению запланировано на 21 мая.
"Если бы там люди чуть-чуть разбирались в рыночной экономике, они бы понимали, что применение минеральных удобрений влияет на повышение урожайности и на рост предложения на соответствующих рынках, что в конечном итоге влияет на потребительскую корзину. Это говорит об уровне понимания людей, которые сегодня управляют ЕС. Если они хотят повышения цен на продовольствие и роста инфляции в своих странах, как говорится, ветер им в спину", - сказал он в интервью каналу "Россия 24", комментируя возможный эффект в случае введения ЕС заградительных пошлин на удобрения из РФ.
Крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в своем заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, ранее выразило опасение в связи с негативным влиянием на европейских сельхозпроизводителей новых пошлин на удобрения и другую продукцию из РФ, призвав европейские институты пересмотреть проект постановления.
Там указали, что в нынешнем виде предложение Совета ЕС ставит отрасль в ЕС под угрозу. Сельхозпроизводители просили отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран. Они также призвали ввести меры контроля за ценами на удобрения.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
ЕП утвердил повышение пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии
Вчера, 12:41
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯРФБЕЛОРУССИЯАлексей ОверчукЕС
 
 
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