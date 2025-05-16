https://1prime.ru/20250516/overchuk-857640301.html

Оверчук предупредил ЕС о последствиях отказа от российских удобрений

Оверчук предупредил ЕС о последствиях отказа от российских удобрений - 16.05.2025, ПРАЙМ

Оверчук предупредил ЕС о последствиях отказа от российских удобрений

Введение Евросоюзом заградительных пошлин на импортируемые из России удобрения привело бы к росту цен на продовольствие в странах ЕС, считает вице-премьер РФ... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T12:40+0300

2025-05-16T12:40+0300

2025-05-16T12:40+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

рф

белоруссия

алексей оверчук

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:320:3401:2233_1920x0_80_0_0_122f6d09dec20b19b487349e4f9a7d2b.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Введение Евросоюзом заградительных пошлин на импортируемые из России удобрения привело бы к росту цен на продовольствие в странах ЕС, считает вице-премьер РФ Алексей Оверчук. В четверг источник в Европарламенте сообщил РИА Новости, что комитет по внешней торговле ЕП утвердил предложение о повышении пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии. В пресс-службе Европарламента ранее РИА Новости уточняли, что, предварительно, голосование на пленарной сессии по этому предложению запланировано на 21 мая. "Если бы там люди чуть-чуть разбирались в рыночной экономике, они бы понимали, что применение минеральных удобрений влияет на повышение урожайности и на рост предложения на соответствующих рынках, что в конечном итоге влияет на потребительскую корзину. Это говорит об уровне понимания людей, которые сегодня управляют ЕС. Если они хотят повышения цен на продовольствие и роста инфляции в своих странах, как говорится, ветер им в спину", - сказал он в интервью каналу "Россия 24", комментируя возможный эффект в случае введения ЕС заградительных пошлин на удобрения из РФ. Крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в своем заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, ранее выразило опасение в связи с негативным влиянием на европейских сельхозпроизводителей новых пошлин на удобрения и другую продукцию из РФ, призвав европейские институты пересмотреть проект постановления. Там указали, что в нынешнем виде предложение Совета ЕС ставит отрасль в ЕС под угрозу. Сельхозпроизводители просили отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран. Они также призвали ввести меры контроля за ценами на удобрения.

https://1prime.ru/20250515/ep-857597797.html

рф

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, рф, белоруссия, алексей оверчук, ес