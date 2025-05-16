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Оверчук оценил объем товарооборота России и Афганистана - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Оверчук оценил объем товарооборота России и Афганистана
Оверчук оценил объем товарооборота России и Афганистана - 16.05.2025, ПРАЙМ
Оверчук оценил объем товарооборота России и Афганистана
Россия оценивает товарооборот с Афганистаном по итогам 2024 года в 323 миллиона долларов, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T15:34+0300
2025-05-16T15:34+0300
россия
афганистан
казань
алексей оверчук
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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Россия оценивает товарооборот с Афганистаном по итогам 2024 года в 323 миллиона долларов, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. "Показатели нашей двусторонней торговли пока достаточно скромные. По итогам 2024 года, по нашим данным, товарооборот составил всего 323 миллиона долларов", - сказал он в ходе встречи с вице-премьером Афганистана Абдул Гани Барадаром на полях форума "Россия - Исламский мир. KazanForum". По словам Оверчука, двусторонняя торговля России и Афганистана имеет значительный потенциал для роста.
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россия, афганистан, казань, алексей оверчук
РОССИЯ, АФГАНИСТАН, КАЗАНЬ, Алексей Оверчук
15:34 16.05.2025
 
Оверчук оценил объем товарооборота России и Афганистана

Оверчук: товарооборот России и Афганистана по итогам 2024 года составил $323 млн

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Россия оценивает товарооборот с Афганистаном по итогам 2024 года в 323 миллиона долларов, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
"Показатели нашей двусторонней торговли пока достаточно скромные. По итогам 2024 года, по нашим данным, товарооборот составил всего 323 миллиона долларов", - сказал он в ходе встречи с вице-премьером Афганистана Абдул Гани Барадаром на полях форума "Россия - Исламский мир. KazanForum".
По словам Оверчука, двусторонняя торговля России и Афганистана имеет значительный потенциал для роста.
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
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РОССИЯАФГАНИСТАНКАЗАНЬАлексей Оверчук
 
 
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