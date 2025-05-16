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Оверчук оценил объем товарооборота России и Афганистана

Оверчук оценил объем товарооборота России и Афганистана - 16.05.2025, ПРАЙМ

Оверчук оценил объем товарооборота России и Афганистана

Россия оценивает товарооборот с Афганистаном по итогам 2024 года в 323 миллиона долларов, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T15:34+0300

2025-05-16T15:34+0300

2025-05-16T15:34+0300

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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Россия оценивает товарооборот с Афганистаном по итогам 2024 года в 323 миллиона долларов, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. "Показатели нашей двусторонней торговли пока достаточно скромные. По итогам 2024 года, по нашим данным, товарооборот составил всего 323 миллиона долларов", - сказал он в ходе встречи с вице-премьером Афганистана Абдул Гани Барадаром на полях форума "Россия - Исламский мир. KazanForum". По словам Оверчука, двусторонняя торговля России и Афганистана имеет значительный потенциал для роста.

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россия, афганистан, казань, алексей оверчук