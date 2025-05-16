https://1prime.ru/20250516/peregoaory-857636977.html
В Стамбуле завершились переговоры Турции, США и Украины
В Стамбуле завершились переговоры Турции, США и Украины - 16.05.2025, ПРАЙМ
В Стамбуле завершились переговоры Турции, США и Украины
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле, сообщил РИА Новости... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T12:15+0300
2025-05-16T12:15+0300
2025-05-16T12:15+0300
политика
россия
турция
украина
стамбул
марко рубио
кит келлог
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/83172/42/831724215_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_6dd1f7b5a1dfe4d57c8510a3ffcb5659.jpg
СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. "Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились", - сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. Переговоры шли больше часа с 10.50 мск. Делегация США представлена госсекретарем Марко Рубио, послом США Томом Барраком и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, украинская - министром обороны Рустемом Умеровым, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и главой МИД Андреем Сибигой. Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. В четверг вечером Фидан провел встречу с российской делегацией. Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
https://1prime.ru/20250516/peregovory-857633770.html
турция
украина
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83172/42/831724215_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_be5b717ac2cc73c81797528c58e8ef26.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, украина, стамбул, марко рубио, кит келлог, мид
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Стамбул, Марко Рубио, Кит Келлог, МИД
В Стамбуле завершились переговоры Турции, США и Украины
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины завершились в Стамбуле
СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились", - сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. Переговоры шли больше часа с 10.50 мск.
Делегация США представлена госсекретарем Марко Рубио, послом США Томом Барраком и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, украинская - министром обороны Рустемом Умеровым, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и главой МИД Андреем Сибигой.
Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.
В четверг вечером Фидан провел встречу с российской делегацией.
Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле