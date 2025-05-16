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В Стамбуле завершились переговоры Турции, США и Украины

В Стамбуле завершились переговоры Турции, США и Украины - 16.05.2025, ПРАЙМ

В Стамбуле завершились переговоры Турции, США и Украины

Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле, сообщил РИА Новости... | 16.05.2025, ПРАЙМ

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СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. "Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились", - сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. Переговоры шли больше часа с 10.50 мск. Делегация США представлена госсекретарем Марко Рубио, послом США Томом Барраком и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, украинская - министром обороны Рустемом Умеровым, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и главой МИД Андреем Сибигой. Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. В четверг вечером Фидан провел встречу с российской делегацией. Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.

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россия, турция, украина, стамбул, марко рубио, кит келлог, мид