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В Стамбуле завершились переговоры Турции, США и Украины - 16.05.2025, ПРАЙМ
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В Стамбуле завершились переговоры Турции, США и Украины
В Стамбуле завершились переговоры Турции, США и Украины - 16.05.2025, ПРАЙМ
В Стамбуле завершились переговоры Турции, США и Украины
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле, сообщил РИА Новости... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T12:15+0300
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СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. "Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились", - сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. Переговоры шли больше часа с 10.50 мск. Делегация США представлена госсекретарем Марко Рубио, послом США Томом Барраком и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, украинская - министром обороны Рустемом Умеровым, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и главой МИД Андреем Сибигой. Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. В четверг вечером Фидан провел встречу с российской делегацией. Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
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россия, турция, украина, стамбул, марко рубио, кит келлог, мид
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Стамбул, Марко Рубио, Кит Келлог, МИД
12:15 16.05.2025
 
В Стамбуле завершились переговоры Турции, США и Украины

Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины завершились в Стамбуле

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкГород Стамбул
Город Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
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СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились", - сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. Переговоры шли больше часа с 10.50 мск.
Делегация США представлена госсекретарем Марко Рубио, послом США Томом Барраком и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, украинская - министром обороны Рустемом Умеровым, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и главой МИД Андреем Сибигой.
Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.
В четверг вечером Фидан провел встречу с российской делегацией.
Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Стамбул, Турция
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле
11:01
 
ПолитикаРОССИЯТУРЦИЯУКРАИНАСтамбулМарко РубиоКит КеллогМИД
 
 
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