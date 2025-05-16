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Источник сообщил о графике переговоров в Стамбуле

Источник сообщил о графике переговоров в Стамбуле - 16.05.2025, ПРАЙМ

Источник сообщил о графике переговоров в Стамбуле

Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, ей будет предшествовать встреча делегаций Турции, США | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T08:59+0300

2025-05-16T08:59+0300

2025-05-16T08:59+0300

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СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, ей будет предшествовать встреча делегаций Турции, США и Украины, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. "Трехсторонняя встреча в формате Турция-РФ-Украина начнется в 12.30 мск в рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче", - сообщил источник. "В 10.45 мск, как ожидается, начнется встреча Турция-США-Украина", - отметил источник. Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. Окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского кризиса в пятницу в Стамбуле пока нет, сообщил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции сообщало, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра, заявил журналистам Мединский. Мединский заявлял, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.

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россия, мировая экономика, рф, стамбул, украина, мединский, владимир путин, марко рубио