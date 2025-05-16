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Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле

Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле - 16.05.2025, ПРАЙМ

Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле

Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины начались в Стамбуле. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в МИД Турции. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T11:01+0300

2025-05-16T11:01+0300

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политика

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины начались в Стамбуле. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в МИД Турции."Переговоры делегаций Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана", - сказал собеседник агентства.Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.В четверг вечером глава МИД Турции провел встречу с российской делегацией. Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил ранее официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.

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