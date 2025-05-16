https://1prime.ru/20250516/peregovory-857633770.html
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле - 16.05.2025, ПРАЙМ
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины начались в Стамбуле. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в МИД Турции. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T11:01+0300
2025-05-16T11:01+0300
2025-05-16T11:05+0300
политика
турция
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/41/841384175_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_75f96f891e8ed9e434a3bcf0c37bb663.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины начались в Стамбуле. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в МИД Турции."Переговоры делегаций Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана", - сказал собеседник агентства.Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.В четверг вечером глава МИД Турции провел встречу с российской делегацией. Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил ранее официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
https://1prime.ru/20250516/reuters-857628022.html
турция
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/41/841384175_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_11f9d96061e18a02236756d4a3465632.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, сша, украина
Политика, ТУРЦИЯ, США, УКРАИНА
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле
Источник: трехсторонние переговоры Турции, США и Украины начались в Стамбуле
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины начались в Стамбуле. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в МИД Турции.
"Переговоры делегаций Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана", - сказал собеседник агентства.
Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.
В четверг вечером глава МИД Турции провел встречу с российской делегацией. Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил ранее официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
СМИ раскрыли, кто будет представлять США на переговорах в Стамбуле