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Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле - 16.05.2025, ПРАЙМ
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины начались в Стамбуле. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в МИД Турции. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T11:01+0300
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политика
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины начались в Стамбуле. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в МИД Турции."Переговоры делегаций Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана", - сказал собеседник агентства.Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.В четверг вечером глава МИД Турции провел встречу с российской делегацией. Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил ранее официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
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турция, сша, украина
Политика, ТУРЦИЯ, США, УКРАИНА
11:01 16.05.2025 (обновлено: 11:05 16.05.2025)
 
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле

Источник: трехсторонние переговоры Турции, США и Украины начались в Стамбуле

© Unsplash/Tolga deniz AranСтамбул, Турция
Стамбул, Турция
© Unsplash/Tolga deniz Aran
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины начались в Стамбуле. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в МИД Турции.
"Переговоры делегаций Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана", - сказал собеседник агентства.
Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.
В четверг вечером глава МИД Турции провел встречу с российской делегацией. Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил ранее официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
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ПолитикаТУРЦИЯСШАУКРАИНА
 
 
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