https://1prime.ru/20250516/peregovory-857640623.html

Информации о вероятности переговоров РФ-США в Стамбуле нет, заявил источник

Информации о вероятности переговоров РФ-США в Стамбуле нет, заявил источник - 16.05.2025, ПРАЙМ

Информации о вероятности переговоров РФ-США в Стамбуле нет, заявил источник

Информации о вероятности переговоров делегаций РФ и США до трехсторонней встречи РФ-Украина-Турция нет, сообщил РИА Новости осведомленный источник. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T12:48+0300

2025-05-16T12:48+0300

2025-05-16T12:48+0300

политика

россия

мировая экономика

сша

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857639654_0:20:1280:740_1920x0_80_0_0_004b726d20474ce141c78064936192b2.jpg

СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Информации о вероятности переговоров делегаций РФ и США до трехсторонней встречи РФ-Украина-Турция нет, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Нет такой информации", - ответил источник на вопрос о возможной встрече. В пятницу состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции. В ближайшее время ожидается встреча представителей России, Украины и Турции. -0-

https://1prime.ru/20250516/peregoaory-857636977.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, украина