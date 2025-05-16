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Информации о вероятности переговоров РФ-США в Стамбуле нет, заявил источник
Информации о вероятности переговоров РФ-США в Стамбуле нет, заявил источник - 16.05.2025, ПРАЙМ
Информации о вероятности переговоров РФ-США в Стамбуле нет, заявил источник
Информации о вероятности переговоров делегаций РФ и США до трехсторонней встречи РФ-Украина-Турция нет, сообщил РИА Новости осведомленный источник. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T12:48+0300
2025-05-16T12:48+0300
2025-05-16T12:48+0300
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СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Информации о вероятности переговоров делегаций РФ и США до трехсторонней встречи РФ-Украина-Турция нет, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Нет такой информации", - ответил источник на вопрос о возможной встрече. В пятницу состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции. В ближайшее время ожидается встреча представителей России, Украины и Турции. -0-
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА
Информации о вероятности переговоров РФ-США в Стамбуле нет, заявил источник
Информации о возможной встрече делегаций РФ и США до трехсторонней встречи нет
СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Информации о вероятности переговоров делегаций РФ и США до трехсторонней встречи РФ-Украина-Турция нет, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Нет такой информации", - ответил источник на вопрос о возможной встрече.
В пятницу состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции. В ближайшее время ожидается встреча представителей России, Украины и Турции. -0-
В Стамбуле завершились переговоры Турции, США и Украины