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Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров
Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров - 16.05.2025, ПРАЙМ
Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров
Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с украинскими представителями в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T12:54+0300
2025-05-16T12:54+0300
2025-05-16T13:08+0300
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СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с украинскими представителями в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Делегация РФ ранее выехала из гостиницы на переговоры с украинской стороной, сообщил осведомленный источник РИА Новости.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции. В ближайшее время ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.
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россия, украина, стамбул, рф, владимир путин, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров
Делегация России прибыла к месту проведения переговоров с Украиной в Стамбуле
СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с украинскими представителями в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация РФ ранее выехала из гостиницы на переговоры с украинской стороной, сообщил осведомленный источник РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции. В ближайшее время ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.
Информации о вероятности переговоров РФ-США в Стамбуле нет, заявил источник