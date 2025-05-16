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Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров

Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров - 16.05.2025, ПРАЙМ

Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров

Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с украинскими представителями в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T12:54+0300

2025-05-16T12:54+0300

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СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с украинскими представителями в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Делегация РФ ранее выехала из гостиницы на переговоры с украинской стороной, сообщил осведомленный источник РИА Новости.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции. В ближайшее время ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.

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россия, украина, стамбул, рф, владимир путин, дмитрий песков