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Переговоры России и Украины начались в Стамбуле
Переговоры России и Украины начались в Стамбуле - 16.05.2025, ПРАЙМ
Переговоры России и Украины начались в Стамбуле
Переговоры российской и украинской делегаций начались в Стамбуле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T13:41+0300
2025-05-16T13:41+0300
2025-05-16T14:11+0300
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СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Переговоры российской и украинской делегаций начались в Стамбуле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Встреча проходит в закрытом режиме.Перед ее началом выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он поприветствовал делегации двух стран и подчеркнул, что переговоры могут стать базой для подготовки возможной встречи глав государств."Перед нами есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй приведет мир к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой из путей им выбрать", — отметил Фидан.Как подчеркнул глава МИД, Анкара верит, что текущие переговоры могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон."Я хочу обратить ваше внимание на один момент. С марта 2022 года это первая встреча между сторонами. Мы обязаны рассмотреть эту возможность. Каждый день запоздания приведёт к ещё большим разрушениям и катастрофам. В то время, как война продолжается, необходимо прекращение огня", — сказал Фидан.Первые за три года прямые переговоры России и Украины проводятся в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул
Переговоры России и Украины начались в Стамбуле
РИА Новости: переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле
СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Переговоры российской и украинской делегаций начались в Стамбуле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Встреча проходит в закрытом режиме.
Перед ее началом выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он поприветствовал делегации двух стран и подчеркнул, что переговоры могут стать базой для подготовки возможной встречи глав государств.
"Перед нами есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй приведет мир к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой из путей им выбрать", — отметил Фидан.
Как подчеркнул глава МИД, Анкара верит, что текущие переговоры могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон.
"Я хочу обратить ваше внимание на один момент. С марта 2022 года это первая встреча между сторонами. Мы обязаны рассмотреть эту возможность. Каждый день запоздания приведёт к ещё большим разрушениям и катастрофам. В то время, как война продолжается, необходимо прекращение огня", — сказал Фидан.
Первые за три года прямые переговоры России и Украины проводятся в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
В Стамбуле завершились переговоры Турции, США и Украины