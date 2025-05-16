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"Левобережье, Одесса и Николаев". Политолог раскрыл негласные требования РФ

"Левобережье, Одесса и Николаев". Политолог раскрыл негласные требования РФ - 16.05.2025, ПРАЙМ

"Левобережье, Одесса и Николаев". Политолог раскрыл негласные требования РФ

Россия на переговорах с Украиной в Стамбуле требует, чтобы вся территория левобережной Украины, а также Николаев и Одесса оказались под российским контролем. Об | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T15:22+0300

2025-05-16T15:22+0300

2025-05-16T15:25+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия на переговорах с Украиной в Стамбуле требует, чтобы вся территория левобережной Украины, а также Николаев и Одесса оказались под российским контролем. Об этом телеканалу "Красная линия" сообщил военный эксперт, политолог, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков.Отметив, что реальные требования России "в открытом виде не звучат", он обратил внимание на высказывания спецпредставителя президента США Кита Келлога, заявлявшего, что Украине нужно оставить доступы к Днепру и Черному морю. Это, по мнению Сивкова, говорит, "что как минимум, речь идет о наших требованиях – это вся левобережная Украина плюс к ней Одесса и Николаевская область".По его словам, уже открыто обсуждался вопрос о том, что "Одесса может стать типа Гонконга, таким городом открытым, под контролем России". Такое развитие событий, как и в целом завершение украинского конфликта "для глобалистов смерти подобен", утверждает эксперт. Поясняя, он отметил, что после окончания конфликта "глобалистские элиты окажутся в положении, когда они придется отвечать за миллиарды потраченных денег и уже тысячи убитых европейцев на театре военных действий". А кроме того, у глобалистов в этом случае, как считает Сивков, "теряется плацдарм для войны против России".

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россия, украина, переговоры, требования, экспертное мнение