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"Русские". На Украине в связи с переговорами появился новый термин
"Русские". На Украине в связи с переговорами появился новый термин - 16.05.2025, ПРАЙМ
"Русские". На Украине в связи с переговорами появился новый термин
На Украине появился новый термин - "русские". Это свидетельствует о том, что украинцы приняли факт переговоров с Российской Федерацией. Такое мнение в эфире... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T16:52+0300
2025-05-16T16:52+0300
2025-05-16T16:54+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. На Украине появился новый термин - "русские". Это свидетельствует о том, что украинцы приняли факт переговоров с Российской Федерацией. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал украинский политолог Василь Вакаров.Выступая в эфире, он сообщил парадоксальную новость. По его словам, в связи с началом переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле украинцы начали использовать "новый" термин - "русские". "На Украине считалось, что вообще нельзя разговаривать с русскими, - напомнил политолог. - А уже не называют нас москалями или как-то еще — теперь просто русские".Украинцев пугало то, что может произойти в стране после начала переговоров, добавил Вакаров.При этом он предположил, что появление "нового" термина связано с тем, что украинцы сейчас уже находятся на стадии принятия того факта, что Украина ведет переговоры с Российской Федерацией.
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"Русские". На Украине в связи с переговорами появился новый термин
Вакаров: в связи с переговорами на Украине появился новый термин - "русские"
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ.
На Украине появился новый термин - "русские". Это свидетельствует о том, что украинцы приняли факт переговоров с Российской Федерацией. Такое мнение в эфире радио Sputnik
высказал украинский политолог Василь Вакаров.
Выступая в эфире, он сообщил парадоксальную новость. По его словам, в связи с началом переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле украинцы начали использовать "новый" термин - "русские".
"На Украине считалось, что вообще нельзя разговаривать с русскими, - напомнил политолог. - А уже не называют нас москалями или как-то еще — теперь просто русские".
Украинцев пугало то, что может произойти в стране после начала переговоров, добавил Вакаров.
Российская сторона взяла паузу на переговорах с Украиной, сообщил источник
При этом он предположил, что появление "нового" термина связано с тем, что украинцы сейчас уже находятся на стадии принятия того факта, что Украина ведет переговоры с Российской Федерацией.