https://1prime.ru/20250516/peregovory-857656015.html

"Русские". На Украине в связи с переговорами появился новый термин

"Русские". На Украине в связи с переговорами появился новый термин - 16.05.2025, ПРАЙМ

"Русские". На Украине в связи с переговорами появился новый термин

На Украине появился новый термин - "русские". Это свидетельствует о том, что украинцы приняли факт переговоров с Российской Федерацией. Такое мнение в эфире... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T16:52+0300

2025-05-16T16:52+0300

2025-05-16T16:54+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. На Украине появился новый термин - "русские". Это свидетельствует о том, что украинцы приняли факт переговоров с Российской Федерацией. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал украинский политолог Василь Вакаров.Выступая в эфире, он сообщил парадоксальную новость. По его словам, в связи с началом переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле украинцы начали использовать "новый" термин - "русские". "На Украине считалось, что вообще нельзя разговаривать с русскими, - напомнил политолог. - А уже не называют нас москалями или как-то еще — теперь просто русские".Украинцев пугало то, что может произойти в стране после начала переговоров, добавил Вакаров.При этом он предположил, что появление "нового" термина связано с тем, что украинцы сейчас уже находятся на стадии принятия того факта, что Украина ведет переговоры с Российской Федерацией.

https://1prime.ru/20250516/delegatsiya-857653088.html

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украина, переговоры, россия, мнение