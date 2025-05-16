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Мединский оценил настроение российской делегации после переговоров
Мединский оценил настроение российской делегации после переговоров - 16.05.2025, ПРАЙМ
Мединский оценил настроение российской делегации после переговоров
Настроение делегации РФ после переговоров в Стамбуле с Украиной хорошее, сказал РИА Новости глава российской делегации Владимир Мединский. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T18:12+0300
2025-05-16T18:12+0300
2025-05-16T18:12+0300
политика
владимир мединский
переговоры
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СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Настроение делегации РФ после переговоров в Стамбуле с Украиной хорошее, сказал РИА Новости глава российской делегации Владимир Мединский."Хорошее", - сказал он, комментируя настроение после переговоров с Украиной, и улыбнулся.Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились почти два часа.Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.
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владимир мединский, переговоры, россия, украина
Политика, Владимир Мединский, переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
Мединский оценил настроение российской делегации после переговоров
Мединский: настроение после переговоров в Стамбуле с Украиной хорошее
СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Настроение делегации РФ после переговоров в Стамбуле с Украиной хорошее, сказал РИА Новости глава российской делегации Владимир Мединский.
"Хорошее", - сказал он, комментируя настроение после переговоров с Украиной, и улыбнулся.
Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились почти два часа.
Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.
Офис генсека ООН прокомментировал переговоры России и Украины