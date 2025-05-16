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Путин и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили партнерство России и Туркмении

Путин и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили партнерство России и Туркмении - 16.05.2025, ПРАЙМ

Путин и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили партнерство России и Туркмении

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, они... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T18:16+0300

2025-05-16T18:16+0300

2025-05-16T18:16+0300

политика

владимир путин

телефонный разговор

туркмения

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, они обменялись мнениями по дальнейшему развитию партнерства двух стран, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который находится в Казани в связи с участием в Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин и Бердымухамедов тепло поздравили друг друга с 80-летием Победы и обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития взаимовыгодных отношений стратегического партнерства двух стран.ХVI международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

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владимир путин, телефонный разговор, туркмения