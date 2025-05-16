Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили партнерство России и Туркмении - 16.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250516/peregovory-857661866.html
Путин и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили партнерство России и Туркмении
Путин и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили партнерство России и Туркмении - 16.05.2025, ПРАЙМ
Путин и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили партнерство России и Туркмении
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, они... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T18:16+0300
2025-05-16T18:16+0300
политика
владимир путин
телефонный разговор
туркмения
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75591/71/755917168_0:0:300:170_1920x0_80_0_0_8ce80d40b15ea425c5611115c79f471c.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, они обменялись мнениями по дальнейшему развитию партнерства двух стран, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который находится в Казани в связи с участием в Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин и Бердымухамедов тепло поздравили друг друга с 80-летием Победы и обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития взаимовыгодных отношений стратегического партнерства двух стран.ХVI международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://1prime.ru/20250308/gaz-855588578.html
туркмения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75591/71/755917168_0:0:300:225_1920x0_80_0_0_302506215774f425dfc13d06fa763bb1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, телефонный разговор, туркмения
Политика, Владимир Путин, Телефонный разговор, ТУРКМЕНИЯ
18:16 16.05.2025
 
Путин и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили партнерство России и Туркмении

Кремль: Путин и Бердымухамедов обсудили развитие партнерства России и Туркмении

Туркмения имеет запасы газа даже для присоединения к проекту Nabucco – Г.Бердымухамедов
Туркмения имеет запасы газа даже для присоединения к проекту Nabucco – Г.Бердымухамедов
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, они обменялись мнениями по дальнейшему развитию партнерства двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который находится в Казани в связи с участием в Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин и Бердымухамедов тепло поздравили друг друга с 80-летием Победы и обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития взаимовыгодных отношений стратегического партнерства двух стран.
ХVI международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
Природный газ
В Туркмении заявили о готовности поставлять газ в Евросоюз
8 марта, 08:23
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
 
ПолитикаВладимир ПутинТелефонный разговорТУРКМЕНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала