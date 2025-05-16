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СМИ обратили внимание на язык, на котором велись переговоры в Стамбуле

СМИ обратили внимание на язык, на котором велись переговоры в Стамбуле - 16.05.2025, ПРАЙМ

СМИ обратили внимание на язык, на котором велись переговоры в Стамбуле

Российская и украинская стороны вели переговоры в Стамбуле 16 мая на русском языке, речи об использовании переводчика, который присутствовал в помещении, не... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T18:37+0300

2025-05-16T18:37+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российская и украинская стороны вели переговоры в Стамбуле 16 мая на русском языке, речи об использовании переводчика, который присутствовал в помещении, не было, сообщил тележурналист "России 1" Евгений Попов. "Разговор велся на русском языке. Не было даже и речи о том, чтобы использовать переводчика, который, к слову, присутствовал в помещении", - сообщил Попов. Переговоры российской и украинской стороны в Стамбуле прошли 16 мая и длились почти два часа. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона, в целом, удовлетворена результатом встречи.

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россия, украина, переговоры, русский язык, сми