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СМИ обратили внимание на язык, на котором велись переговоры в Стамбуле
СМИ обратили внимание на язык, на котором велись переговоры в Стамбуле - 16.05.2025, ПРАЙМ
СМИ обратили внимание на язык, на котором велись переговоры в Стамбуле
Российская и украинская стороны вели переговоры в Стамбуле 16 мая на русском языке, речи об использовании переводчика, который присутствовал в помещении, не... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T18:37+0300
2025-05-16T18:37+0300
2025-05-16T18:37+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российская и украинская стороны вели переговоры в Стамбуле 16 мая на русском языке, речи об использовании переводчика, который присутствовал в помещении, не было, сообщил тележурналист "России 1" Евгений Попов. "Разговор велся на русском языке. Не было даже и речи о том, чтобы использовать переводчика, который, к слову, присутствовал в помещении", - сообщил Попов. Переговоры российской и украинской стороны в Стамбуле прошли 16 мая и длились почти два часа. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона, в целом, удовлетворена результатом встречи.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, русский язык, СМИ
СМИ обратили внимание на язык, на котором велись переговоры в Стамбуле
Тележурналист Попов: переговоры в Стамбуле велись на русском языке
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российская и украинская стороны вели переговоры в Стамбуле 16 мая на русском языке, речи об использовании переводчика, который присутствовал в помещении, не было, сообщил тележурналист "России 1" Евгений Попов.
"Разговор велся на русском языке. Не было даже и речи о том, чтобы использовать переводчика, который, к слову, присутствовал в помещении", - сообщил Попов.
Офис генсека ООН прокомментировал переговоры России и Украины
Переговоры российской и украинской стороны в Стамбуле прошли 16 мая и длились почти два часа. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона, в целом, удовлетворена результатом встречи.