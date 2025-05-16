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"Выходят за рамки". В Киеве пожаловались на выдвинутые Россией требования - 16.05.2025, ПРАЙМ
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"Выходят за рамки". В Киеве пожаловались на выдвинутые Россией требования
"Выходят за рамки". В Киеве пожаловались на выдвинутые Россией требования - 16.05.2025, ПРАЙМ
"Выходят за рамки". В Киеве пожаловались на выдвинутые Россией требования
Российская Федерация выдвигает "нереалистичные" требования для прекращения огня. Об этом говорится в публикации информагентства Reuters со ссылкой на... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T18:36+0300
2025-05-16T18:38+0300
политика
россия
украина
переговоры
требования
прекращение огня
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация выдвигает "нереалистичные" требования для прекращения огня. Об этом говорится в публикации информагентства Reuters со ссылкой на дипломатический источник на Украине."Требования России не имеют ничего общего с реальностью, - заявил источник Reuters, - и выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее".В числе поставленных российской стороной условий прекращения огня был назван вывод частей ВСУ с территорий, которые не контролирует армия России, но, согласно Конституции РФ, являются частью Российской Федерации.
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россия, украина, переговоры, требования, прекращение огня
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, требования, прекращение огня
18:36 16.05.2025 (обновлено: 18:38 16.05.2025)
 
"Выходят за рамки". В Киеве пожаловались на выдвинутые Россией требования

Reuters: Украина назвала нереалистичными требования России на переговорах

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация выдвигает "нереалистичные" требования для прекращения огня. Об этом говорится в публикации информагентства Reuters со ссылкой на дипломатический источник на Украине.
"Требования России не имеют ничего общего с реальностью, - заявил источник Reuters, - и выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее".
Владимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Мединский оценил настроение российской делегации после переговоров
18:12
В числе поставленных российской стороной условий прекращения огня был назван вывод частей ВСУ с территорий, которые не контролирует армия России, но, согласно Конституции РФ, являются частью Российской Федерации.
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАпереговорытребованияпрекращение огня
 
 
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