https://1prime.ru/20250516/peregovory-857662408.html
"Выходят за рамки". В Киеве пожаловались на выдвинутые Россией требования
"Выходят за рамки". В Киеве пожаловались на выдвинутые Россией требования - 16.05.2025, ПРАЙМ
"Выходят за рамки". В Киеве пожаловались на выдвинутые Россией требования
Российская Федерация выдвигает "нереалистичные" требования для прекращения огня. Об этом говорится в публикации информагентства Reuters со ссылкой на... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T18:36+0300
2025-05-16T18:36+0300
2025-05-16T18:38+0300
политика
россия
украина
переговоры
требования
прекращение огня
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация выдвигает "нереалистичные" требования для прекращения огня. Об этом говорится в публикации информагентства Reuters со ссылкой на дипломатический источник на Украине."Требования России не имеют ничего общего с реальностью, - заявил источник Reuters, - и выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее".В числе поставленных российской стороной условий прекращения огня был назван вывод частей ВСУ с территорий, которые не контролирует армия России, но, согласно Конституции РФ, являются частью Российской Федерации.
https://1prime.ru/20250516/peregovory-857661714.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_4d68112cf7cdf729f608b0d4b39ba979.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, переговоры, требования, прекращение огня
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, требования, прекращение огня
"Выходят за рамки". В Киеве пожаловались на выдвинутые Россией требования
Reuters: Украина назвала нереалистичными требования России на переговорах