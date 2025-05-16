https://1prime.ru/20250516/peregovory-857662408.html

"Выходят за рамки". В Киеве пожаловались на выдвинутые Россией требования

"Выходят за рамки". В Киеве пожаловались на выдвинутые Россией требования - 16.05.2025, ПРАЙМ

"Выходят за рамки". В Киеве пожаловались на выдвинутые Россией требования

Российская Федерация выдвигает "нереалистичные" требования для прекращения огня. Об этом говорится в публикации информагентства Reuters со ссылкой на... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T18:36+0300

2025-05-16T18:36+0300

2025-05-16T18:38+0300

политика

россия

украина

переговоры

требования

прекращение огня

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация выдвигает "нереалистичные" требования для прекращения огня. Об этом говорится в публикации информагентства Reuters со ссылкой на дипломатический источник на Украине."Требования России не имеют ничего общего с реальностью, - заявил источник Reuters, - и выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее".В числе поставленных российской стороной условий прекращения огня был назван вывод частей ВСУ с территорий, которые не контролирует армия России, но, согласно Конституции РФ, являются частью Российской Федерации.

https://1prime.ru/20250516/peregovory-857661714.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, переговоры, требования, прекращение огня