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Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула - 16.05.2025, ПРАЙМ
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Россию после переговоров с украинскими представителями, сообщил РИА Новости осведомленный источник. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T20:23+0300
2025-05-16T20:23+0300
2025-05-16T20:32+0300
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СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Россию после переговоров с украинскими представителями, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана прошли в Стамбуле в пятницу, они шли почти два часа."Самолет с делегацией покинул Стамбул", - сообщил источник.По данным портала Flightradar24, самолет с делегацией вылетел из стамбульского аэропорта Ататюрк на западе города в 19.57 мск.По итогам раунда стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 и предложениями по прекращению огня. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.
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Политика, РОССИЯ, делегация, переговоры, УКРАИНА
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула
Flightradar24: самолет с делегацией России вылетел из Стамбула
СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Россию после переговоров с украинскими представителями, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана прошли в Стамбуле в пятницу, они шли почти два часа.
"Самолет с делегацией покинул Стамбул", - сообщил источник.
По данным портала Flightradar24, самолет с делегацией вылетел из стамбульского аэропорта Ататюрк на западе города в 19.57 мск.
Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил Мединский
По итогам раунда стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 и предложениями по прекращению огня. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.