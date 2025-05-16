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Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула

Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула - 16.05.2025, ПРАЙМ

Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула

Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Россию после переговоров с украинскими представителями, сообщил РИА Новости осведомленный источник. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T20:23+0300

2025-05-16T20:23+0300

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политика

россия

делегация

переговоры

украина

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СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Россию после переговоров с украинскими представителями, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана прошли в Стамбуле в пятницу, они шли почти два часа."Самолет с делегацией покинул Стамбул", - сообщил источник.По данным портала Flightradar24, самолет с делегацией вылетел из стамбульского аэропорта Ататюрк на западе города в 19.57 мск.По итогам раунда стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 и предложениями по прекращению огня. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.

https://1prime.ru/20250516/talks-857655295.html

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россия, делегация, переговоры, украина