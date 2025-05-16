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"Дали понять". В Европе оценили "ход" России на переговорах в Стамбуле

"Дали понять". В Европе оценили "ход" России на переговорах в Стамбуле - 16.05.2025, ПРАЙМ

"Дали понять". В Европе оценили "ход" России на переговорах в Стамбуле

Место и глава делегации, выбранные Российской Федерацией для переговоров с Украиной, являются отсылкой к предшествующим российско-украинским переговорам в... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T20:47+0300

2025-05-16T20:47+0300

2025-05-16T20:47+0300

политика

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украина

переговоры

экспертное мнение

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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Место и глава делегации, выбранные Российской Федерацией для переговоров с Украиной, являются отсылкой к предшествующим российско-украинским переговорам в Стамбуле в 2022 году. Такое мнение в беседе с французской газетой Le Figaro высказал сотрудник парижского Института международных и стратегических связей Арно Дюбьен."Вновь поручив Владимиру Мединскому вести диалог с Украиной, в Кремле явно дали понять, что рассматривают эту встречу как возобновление процесса, прерванного в апреле 2022 года", - отметил он. По мнению Дюбьена, то обстоятельство, что переговоры состоялись в Стамбуле, как и в 2022 году, "должно лишний раз подчеркнуть этот посыл".В то же время он высказал предположение, что Россия будет стремиться путем дипломатии достичь целей, который близки к тем, что были зафиксированы в черновом варианте Стамбульских соглашений трехлетней давности.

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россия, украина, переговоры, экспертное мнение