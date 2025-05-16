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"Вы долго готовы воевать?" Журналист "раскрыл" слова Мединского в Стамбуле

"Вы долго готовы воевать?" Журналист "раскрыл" слова Мединского в Стамбуле - 16.05.2025, ПРАЙМ

"Вы долго готовы воевать?" Журналист "раскрыл" слова Мединского в Стамбуле

Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, якобы напомнил украинской делегации об опыте Петра... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T23:20+0300

2025-05-16T23:20+0300

2025-05-16T23:22+0300

политика

владимир мединский

переговоры

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мнение

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, якобы напомнил украинской делегации об опыте Петра Великого и заявил, что Российская Федерация "готова воевать вечно". Об этом, ссылаясь на "хорошо информированного источника", рассказал в соцсети Х американский журналист Оливер Кэролл.По его ничем не подтвержденным словам, глава российской делегации, в частности, заявил: "Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три — сколько потребуется. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать?"Также журналист приписывает Мединскому и эти слова: "Может быть, кто-то из сидящих за этим столом потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно".Вместе с тем помощник президента РФ, если верить Кэроллу, поведал украинцам, какие страны финансировали Петра I."А Петр Великий... знаете, кто его финансировал? Англия и Франция. Швеция и сегодня была бы великой державой, если бы не это", - якобы пересказывает слова Мединского американский журналист. При этом Кэролл отметил, что такого рода исторические справки, как ему рассказал на редкость хорошо информированный источник, не были "чем-то необычным в ходе дискуссии".

https://1prime.ru/20250516/talks-857655295.html

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владимир мединский, переговоры, россия, украина, мнение