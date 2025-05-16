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"Вы долго готовы воевать?" Журналист "раскрыл" слова Мединского в Стамбуле - 16.05.2025, ПРАЙМ
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"Вы долго готовы воевать?" Журналист "раскрыл" слова Мединского в Стамбуле
"Вы долго готовы воевать?" Журналист "раскрыл" слова Мединского в Стамбуле - 16.05.2025, ПРАЙМ
"Вы долго готовы воевать?" Журналист "раскрыл" слова Мединского в Стамбуле
Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, якобы напомнил украинской делегации об опыте Петра... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T23:20+0300
2025-05-16T23:22+0300
политика
владимир мединский
переговоры
россия
украина
мнение
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, якобы напомнил украинской делегации об опыте Петра Великого и заявил, что Российская Федерация "готова воевать вечно". Об этом, ссылаясь на "хорошо информированного источника", рассказал в соцсети Х американский журналист Оливер Кэролл.По его ничем не подтвержденным словам, глава российской делегации, в частности, заявил: "Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три — сколько потребуется. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать?"Также журналист приписывает Мединскому и эти слова: "Может быть, кто-то из сидящих за этим столом потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно".Вместе с тем помощник президента РФ, если верить Кэроллу, поведал украинцам, какие страны финансировали Петра I."А Петр Великий... знаете, кто его финансировал? Англия и Франция. Швеция и сегодня была бы великой державой, если бы не это", - якобы пересказывает слова Мединского американский журналист. При этом Кэролл отметил, что такого рода исторические справки, как ему рассказал на редкость хорошо информированный источник, не были "чем-то необычным в ходе дискуссии".
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владимир мединский, переговоры, россия, украина, мнение
Политика, Владимир Мединский, переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА, мнение
23:20 16.05.2025 (обновлено: 23:22 16.05.2025)
 
"Вы долго готовы воевать?" Журналист "раскрыл" слова Мединского в Стамбуле

Журналист Кэрролл: Мединский заявил на переговорах, что РФ готова воевать вечно

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, якобы напомнил украинской делегации об опыте Петра Великого и заявил, что Российская Федерация "готова воевать вечно". Об этом, ссылаясь на "хорошо информированного источника", рассказал в соцсети Х американский журналист Оливер Кэролл.
По его ничем не подтвержденным словам, глава российской делегации, в частности, заявил: "Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три — сколько потребуется. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать?"
Также журналист приписывает Мединскому и эти слова: "Может быть, кто-то из сидящих за этим столом потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно".
Вместе с тем помощник президента РФ, если верить Кэроллу, поведал украинцам, какие страны финансировали Петра I.
Заявление российской делегации по итогам переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил Мединский
16:37
"А Петр Великий... знаете, кто его финансировал? Англия и Франция. Швеция и сегодня была бы великой державой, если бы не это", - якобы пересказывает слова Мединского американский журналист. При этом Кэролл отметил, что такого рода исторические справки, как ему рассказал на редкость хорошо информированный источник, не были "чем-то необычным в ходе дискуссии".
 
ПолитикаВладимир МединскийпереговорыРОССИЯУКРАИНАмнение
 
 
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