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Глава РФПИ Дмитриев: результаты переговоров России и Украины хорошие - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Глава РФПИ Дмитриев: результаты переговоров России и Украины хорошие
Глава РФПИ Дмитриев: результаты переговоров России и Украины хорошие - 16.05.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ Дмитриев: результаты переговоров России и Украины хорошие
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле, заявив, что они были бы невозможны без усилий президента... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T23:42+0300
2025-05-16T23:47+0300
политика
кирилл дмитриев
переговоры
россия
украина
результаты
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле, заявив, что они были бы невозможны без усилий президента США Дональда Трампа и членов его команды, результатом стали условия прекращения огня, "которые могут сработать"."Хорошие результаты первого диалога России и Украины за три года: крупнейший обмен пленных, условия прекращения огня, которые могут сработать, понимание позиций и продолжающийся диалог... Это было бы невозможно без президента США Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, госсекретаря США Марко Рубио и других членов команды", - написал Дмитриев в социальной сети X.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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кирилл дмитриев, переговоры, россия, украина, результаты
Политика, Кирилл Дмитриев, переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА, результаты
23:42 16.05.2025 (обновлено: 23:47 16.05.2025)
 
Глава РФПИ Дмитриев: результаты переговоров России и Украины хорошие

Дмитриев: результатом переговоров в Стамбуле стали условия прекращения огня

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле, заявив, что они были бы невозможны без усилий президента США Дональда Трампа и членов его команды, результатом стали условия прекращения огня, "которые могут сработать".
"Хорошие результаты первого диалога России и Украины за три года: крупнейший обмен пленных, условия прекращения огня, которые могут сработать, понимание позиций и продолжающийся диалог... Это было бы невозможно без президента США Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, госсекретаря США Марко Рубио и других членов команды", - написал Дмитриев в социальной сети X.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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